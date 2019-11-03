بدء حفل عازف الجيتار وحيد ممدوح بـ"الموسيقى العربية" (صور)

بدأ منذ قليل، حفل عازف صولو جيتار الأردني وحيد ممدوح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فاعليات الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.



وافتتح "ممدوح" الحفل بعزف موسيقى أغنية "الحلو حياني" للموسيقار كمال الطويل، وقدم بعدها موسيقى أغنية "حبيتك بالصيف" ألحان الآخوين رحباني، وذلك برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.



ومن المقرر أن يتبعها هذا الفاصل الموسيقي حفل غنائي للمطربة مي فاروق، أما ختام الحفل يحييه المطرب اللبناني مروان خوري.