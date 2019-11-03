السبت.. استئناف عروض نادي السينما المستقلة بالهناجر

يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، في السابعة من مساء يوم السبت ٩ نوفمبر بسينما الهناجر.



ويعرض النادي الفيلم الروائي القصير "سيفان" للمخرج سيف يوسف، والفيلم الروائي القصير "سر السلام" للمخرج أمجد فوزي، والفيلم التسجيلي "أمير البهجة" للمخرج حسين بكر، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى"أحمد النبوى" لمناقشة الأفلام مع الجمهور.



يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب فى السبت الثاني من كل شهر.