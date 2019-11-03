كيف أصيبت صباح بهوس عمليات التجميل؟

كشفت الفنانة جانو فغالي، ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح، عن سبب خضوع خالتها الفنانة الراحلة لعمليات تجميل، وتحذيرها الدائم لهم.



وقالت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنهم عند زواجها كانت صباح في سن الستين من عمرها ولم تكن وقتها قد خضعت لأي عملية تجميل.



وأكدت أن بداية إصابة صباح بهوس التجميل كان مع تعرضها لجلطة، وإصابة وجهها ببعض الاعوجاج ومن هنا بدأت في الخضوع لعديد من عمليات التجميل، ولكن لم يكون وقتها قد اشتهرت البوتكس والفيلر.



وأوضحت أنها حذرتهم من الخضوع لأي عمليات تجميل هي وشقيقاتها، ولذلك التزمن بهذه النصيحة إلى الآن.