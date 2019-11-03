الأحد.. إجازة في البنوك بمناسبة المولد النبوي

قال البنك المركزي المصري إنه بمناسبة المولد النبوي الشريف، تقرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر، الأحد 10 نوفمبر 2019، على أن يستأنف العمل صباح الإثنين 11 نوفمبر 2019.



وقرر مجلس الوزراء اعتبار الأحد المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلًا من السبت 9 من نوفمبر.