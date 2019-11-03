فيديو.. الرئيس السيسي يتابع قرارات رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق التأمين الصحي

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية، حيث اطلع على ما قامت به وزارة المالية فى هذا الصدد لتنفيذ القرار.

من ناحية أخرى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشروع فى الإطلاق التجريبى لنظام التأمين الصحى بدءًا من شهر مارس 2020 فى كلٍ من جنوب سيناء والأقصر، مشددًا على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات الميكنة فى هذا الصدد بهدف ضبط وحوكمة الأداء وضمان دقة الإجراءات، مع إيلاء أهمية خاصة للكوادر البشرية والارتقاء بها من كل الجوان.



ونستعرض مجمل هذين اللقاءين في مقطع فيديو



