الديهي للمطالبين بالإفراج عن المرشد: "حطوا رأسكم مكان رجليكم"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان تناشد الأمم المتحدة من خلال فضائية "الجزيرة" بوق الإخوان، بالإفراج عن مرشد الإخوان في مصر محمد بديع، القاتل الذي تسبب برعونته فيما جرى في رابعة العدوية، والذي ينصبه الإخوان كنبي وصديق لهم.



وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد: "محمد بديع، وجماعة الإخوان خوارج هذا العصر، نفس الأفكار ودغدغة مشاعر الناس، ونفس الأغبياء الذين يستمعون لهم".



ووجه رسالة للتنظيم الدولي للإخوان، قائلًا: "أنتم بتروحوا للأمم المتحدة، مطرح ما تحطوا راسكم حطوا رجليكم، احنا عندنا قانون وقضاء مصري، احترموا سيادة الدولة".