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عالم

صحيفة بريطانية: شباب الإخوان الهاربون يغسلون الصحون بعد توقف القادة عن دعمهم

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة الشلقانى
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قالت صحيفة «عرب ويكلى» البريطانية إن شباب جماعة الإخوان الهاربين فى الخارج يعملون فى أعمال متواضعة مثل غسل الأطباق بالمطاعم والعمل فى المصانع أو المزارع والحقول، نتيجة حاجتهم إلى الأموال بعد تخلى الجماعة عن دعمهم.
وسلطت الصحيفة الضوء على تراجع الدعم المالى الذى كان يقدمه الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، للجماعة، فى ظل محاولة أنقرة التعامل مع أزمة اقتصادية حادة تمر بها.
وأشارت إلى أن هذه الصعوبات تأتى فى ظل التقارير التى كشفت عن أن قيادات الجماعة اختلسوا الأموال لإنفاقها على رفاهيتهم الخاصة، دون الالتفات إلى الشباب واحتياجاتهم.
وقالت: «جماعة الإخوان تعد أقدم منظمة إسلامية فى المنطقة العربية ولها فروع فى كل بلد تقريبًا، وكان من المفترض أن يؤدى صعودها إلى السلطة فى مصر لتشجيع الإسلاميين فى جميع البلدان الأخرى التى اندلعت فيها مظاهرات الربيع العربى فى عام ٢٠١١».
وأضافت الصحيفة أن الجماعة فى مصر تحولت إلى نموذج مكروه بسبب عجزها عن حل المشكلات الاقتصادية والسياسية وغيرها، كما فشلت فى تقديم صورة جيدة عن الإسلام السياسى.
وذكرت أن «العديد من الشباب يخشون العودة إلى القاهرة لأنهم مطلوبون للمحاكمة، كما أن الجماعة باركت تسليم أحد شبابها منذ مدة لمصر».
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى ارتفاع حالات الانتحار بين شباب الجماعة الذين فروا مع قادتهم إلى تركيا، موضحة: «انتحر ٣ شباب وحاول الرابع أيضًا الإقدام على نفس الخطوة، وهذا دليل على الظروف المعيشية الصعبة التى يعيشها الإخوان فى الخارج».
وقالت إن العديد من المحللين أكدوا أن شباب الإخوان يواجهون ظروفًا مالية صعبة للغاية.
ونقلت الصحيفة عن الخبير فى الجماعات الإسلامية، سامح عيد، العضو المنشق عن الجماعة، قوله: «يواجه معظم الذين سافروا إلى تركيا ودول أخرى صعوبات مالية شديدة، وما يضاعف من تلك المصاعب هو خيبة الأمل التى يواجهها أعضاء الحركة فى الخارج بعد اكتشاف زيف الوعود التى منحوها من قِبل قادتهم».
وأكدت «عرب ويكلى»، حسب محللين، أن محاولات الانتحار والأزمة المالية التى يمر بها الإخوان جاءتا بسبب صعوبة وصول المساعدات المالية للجماعة، وهذا يعود إلى الفشل فى العودة إلى السلطة بمصر.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الحكومة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاعت الحد من قدرات الجماعة والميليشيات التابعة لها، ورغم ذلك فإن هناك خلايا نائمة تابعة للإخوان وتتلقى أوامر من قادة الجماعة الهاربين فى الخارج.
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