مروان خورى: أغنية «سنجل» من كلماتى وألحانى قريبا

صوته الطربى العميق جعله مرتبطًا بأذهان جمهوره من المحيط إلى الخليج، وتمسكه بأداء أغنيات التراث العريق ربطه أكثر بمختلف شرائح المستمعين وعشاق الغناء، على تنوع أعمارهم وتوجهاتهم الفنية. إنه النجم اللبنانى مروان خورى، المطرب والملحن والمؤلف أيضًا، الذى شارك فى الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، بحفلتين فى الإسكندرية والقاهرة. وفى حواره مع «الدستور» يكشف «خورى» عن انطباعاته حول المهرجان هذا العام، ورأيه فيما يقدم حاليًا فى سوق الغناء، خاصة الأغنيات الشعبية، وبرامج اكتشاف المواهب، كما يتحدث عن العديد من جوانب مسيرته الفنية.



■ بداية.. كيف وجدت مشاركتك فى مهرجان الموسيقى العربية؟

- مهرجان الموسيقى العربية حالة خاصة بالنسبة لى، فالغناء أمام الجمهور المصرى شرف كبير، وأنتظره من العام للآخر، لأنه جمهور قريب للقلب، وأشعر بسعادة كبيرة وأنا أقف أمامه، وكذلك أيضًا الغناء على مسارح دار الأوبرا المصرية التى تتمتع بطابع خاص مختلف عن باقى القاعات فى أى مكان فى العالم.

■ لماذا تحرص على تقديم أغنيات كلاسيكية فى المهرجان؟

- أحرص دائمًا على تقديم اللون الكلاسيكى خلال حفلاتى فى القاهرة، خاصة أغنيات الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، التى حرصت على أن تقدم بتوزيع موسيقى مختلف وجديد، من أجل إعطاء الجمهور طابعًا خاصًا، بالتعاون مع المايسترو مصطفى حلمى قائد الفرقة الموسيقية. وأحرص سنويًا على أن يكون برنامجى الغنائى متنوعًا ويضم مجموعة كبيرة من أغنياتى الخاصة ما بين القديم والحديث، بجانب أغنيات التراث والزمن الجميل.

■ كيف ترى لقاء الجمهور المصرى فى الحفلات؟

- أشعر بسعادة كبيرة وأنا أغنى أمام الجمهور المصرى، وهذا من حسن حظى، والجمهور العربى بشكل عام يجتمع على حب الأغنيات العاطفية والكلاسيكية والحزينة أيضًا.

وإذا تحدثنا عن الجمهور المصرى فنجده يميل أيضًا إلى الأغنيات اللبنانية، فالفن اللبنانى منذ القدم قريب إلى قلب المصريين، وعلى المستوى الشخصى منذ أن بدأت مشوارى الغنائى وأنا أشعر بأننى قريب للجمهور المصرى، لأنه يعرف كيف يختار الأغنيات التى يستمع إليها، ويميل أكثر إلى الطرب الجيد.

■ هل يحافظ المهرجان على هوية وتراث الطرب؟

- مهرجان الموسيقى العربية من أهم المهرجانات الغنائية فى مصر والوطن العربى، وأهميته تكمن فى حفاظه على شكل الموسيقى والأغنيات العربية وهويتها، بالرغم من التطور الكبير الذى يحدث فى المجتمع فى شتى المجالات.

كما أن المهرجان يتميز بإتاحة الفرصة للمطرب للمزج بين الأغنيات القديمة والحديثة، وهذا ما يجذب الجمهور لحضور حفلاته كل عام وامتلاء المسرح عن آخره.

وأغنيات الزمن الجميل تساعد بشكل كبير على تجميع الجمهور وإطرابه، وألحانها تتماشى مع جميع الأجيال والعصور، وأداؤها باستمرار من أكثر الأشياء التى تساعد على حفظ التراث الموسيقى.

■ ما سر غيابك عن المهرجان العام الماضى؟

- للأسف الشديد لم أتمكن من المشاركة فى الدورة ٢٧ للمهرجان العام الماضى، بسبب التزامى بتقديم وتصوير حلقات برنامج اختيار المواهب «الزمن الجميل» الذى كان يشغل كل وقتى، لذلك لم أستطع أن أرتبط بأى مواعيد أو حفلات بالتزامن معه، وأتمنى ألا يتكرر هذا الأمر فى الأعوام المقبلة، حتى لا يمنعنى شىء عن المشاركة فى المهرجان كل عام.

■ من وجهة نظرك.. هل تعيش الأغنية الشعبية كثيرًا؟

- الأغنية الشعبية التى تربينا عليها تعيش بين الجمهور أكثر من الألوان الغنائية الأخرى، وتصبح تراثًا مع مرور الزمن وتظل فى ذاكرة المستمعين لأطول وقت، وعلى المستوى الشخصى أحب هذا اللون بشكل كبير، لذلك قررت أن أقدمه دائمًا للجمهور خلال حفلاتى، وهذه النوعية من الأغنيات بالرغم من أن موسيقاها إيقاعية، تحتوى كلماتها على العاطفة والإحساس ولا تقل أهمية عن الأغنية الرومانسية.

■ ما الفرق بين هذا اللون قديمًا وحاليًا؟

- دائمًا الأغنية الشعبية تثير جدلًا كبيرًا مع مرور الزمن، ورغم الجدل الواسع الذى أحدثه المطرب القدير أحمد عدوية فى بداية ظهوره فإنه حقق نجاحًا كبيرًا وأصبح أحد رموز الأغنية الشعبية حتى الآن.

قديمًا كان هناك اختيار جيد على مستوى الكلمات ونوعية الغناء وعلى مستوى اللحن أيضًا، فالأغنية الشعبية بالرغم من بساطة كلماتها وقربها من الجمهور، كانت تتميز قديمًا بالحرص الشديد فى اختيار ألفاظها وكلماتها التى يتغنى بها المطرب.

لكن فى الوقت الحالى، ومع تطور المصطلحات، أصبح اختيار الكلمات شيئًا صعبًا على المغنى، وهذه أزمة ليست فى الأغنية الشعبية فقط لكن فى جميع الألوان الطربية.

■ كيف ترى برامج اكتشاف المواهب حاليًا؟

- برامج اكتشاف المواهب فقدت شعبيتها وجمهورها بنسبة كبيرة، خاصة مع تطور وسائل التواصل الاجتماعى، لكن بشكل عام لا ننكر أنه ما زال لها جمهور يتابعها حتى الآن.

وهذه النوعية من البرامج جيدة لاكتشاف صوت جديد على الساحة الغنائية العربية، وتساعد العديد من الموهوبين الحقيقيين فى الظهور إلى النور وبدء مشوارهم الفنى.

■ ماذا عن مشاركتك فى برنامج «الزمن الجميل»؟

- برنامج «الزمن الجميل» له فكر وطابع مختلف عن باقى برامج اكتشاف المواهب التى انتشرت على الساحة خلال السنوات الماضية، وسبب مشاركتى فى هذا البرنامج أن فكرته تشبهنى بشكل كبير فى اللون الطربى الذى قدمته خلال مسيرتى الغنائية، وهو التركيز على أغنيات الزمن الجميل.

ففى هذا البرنامج كنا نعود بالزمن إلى أغنيات الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، وهذه الحقب تحمل بداخلها مكتبة وأرشيفًا كبيرًا من الأغنيات التى كان لا بد أن نعود إليها فى هذا التوقيت مرة أخرى.

وكان الهدف من البرنامج هو تقديم مطربين شباب جدد على الساحة الفنية تتمتع أصواتهم بالطرب الأصيل، وكانت فكرته تتماشى مع فكر لجنة تحكيمه، التى كانت تضم المطربتين أنغام وأسماء لمنور.

■ ماذا عن أعمالك الجديدة؟

- هناك مشروع ألبوم غنائى كنت أعمل على تسجيل أغنياته الفترة الماضية، فبالرغم من اتجاه عدد كبير من المطربين فى السنوات الأخيرة لطرح أغنيات منفردة، لكننى أفضل أن يقدم المطرب ألبومًا متكاملًا يضم أشكالًا متنوعة فى الموسيقى والغناء.

لكن فى الفترة الأخيرة توقف تحضير الألبوم، على الرغم من انتهائى من تسجيل عدد من أغنياته، لذا قررت أن أطرح إحداها الشهر المقبل على طريقة «السنجل»، لحين استئناف العمل بالألبوم من جديد، والأغنية التى أقدمها من كلماتى وألحانى وتوزيع موسيقى لشقيقى دانى خورى.

■ هل تنوى طرح أغنية باللهجة المصرية؟

- فى الوقت الحالى لا أحضر لأغنية باللهجة المصرية، وأتمنى أن أقدم قريبًا أغنية خاصة للجمهور المصرى.

■ كيف ترى الأحداث الجارية فى لبنان؟

- ما يحدث على أرض لبنان يرجع إلى تغيير كبير فى المجتمع، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى، والشعب اللبنانى من حقه التعبير عن رأيه، فالعالم العربى كله يحتاج إلى أن يتمتع بمزيد من الحرية وبحقوقه الشرعية، ولا أريد الحديث بشكل مفصل عما يحدث، لأن الأوضاع لم تستقر حتى الآن، ولكن أتمنى أن يحفظ الله لبنان وشعبه.



