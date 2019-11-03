رامي ربيعة: "أنا منحوس بسبب الإصابات وبقول للناس ارحموني" (حوار)

وعد رامى ربيعة، مدافع فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، ببذل كل ما لديه من جهد خلال مشاركته فى معسكر إعداد المنتخب الوطنى الأول للمشاركة أساسيًا فى المباريات المقبلة، مشيدًا بالقدرات التدريبية للكابتن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب.

وأعرب «ربيعة»، فى حواره مع «الدستور»، عن ثقته فى قدرة المنتخب الوطنى على التأهل لنهائيات بطولة أمم إفريقيا ٢٠٢١ فى الكاميرون، والمنافسة على الفوز بلقبها الغائب عن مصر منذ سنوات، محذرًا فى الوقت ذاته من صعوبة المنافسة لامتلاك جميع المنتخبات لاعبين محترفين قادرين على صناعة الفارق.



■ بداية.. ما شعورك بعد انضمامك لمعسكر المنتخب قبل مباراتى كينيا وجزر القمر؟

- بالتأكيد أنا سعيد للغاية، اللعب للمنتخب شرف وحافز كبيران لأى لاعب، وكنت بحاجة لهذه الدفعة فى هذا التوقيت، وأتمنى أن يكون لى دور مؤثر مع «الفراعنة»، وأن أسهم فى مساعدة زملائى، وتقديم أفضل مردود من أجل استعادة مكانة الكرة المصرية مجددًا.

■ هل كنت تتوقع الانضمام للمنتخب فى الفترة الحالية؟

- لم أكن أتوقع انضمامى للمنتخب فى الفترة الحالية، لكن بعد إعلان تعيين الكابتن حسام البدرى مديرًا فنيًا لـ«الفراعنة» شعرت بسعادة وتوقعت أن يكون لى دور معه فى المستقبل، لأنه من أكثر الناس الذين يعرفون قدراتى جيدًا ويؤمنون بها، وأسهم كثيرًا فى تطويرى وتقديم النصح لى فى أمور فنية وشخصية استفدت منها.

■ كيف ترى قيادة «البدرى» منتخب «الفراعنة»؟

- هو مدرب كبير وصاحب شخصية قوية وحقق إنجازات عظيمة جدًا لا يستطيع أحد إنكارها مهما اختلف معه، وبالنسبة لى كل مواقفه معى إيجابية، وهو مدرب يركز فى التفاصيل ويقترب من اللاعبين، وهدفه الأول والدائم أن تكون قادرًا على تنفيذ أفكاره، والالتزام بالأدوار المطلوبة منك.

أستطيع القول إننى محظوظ لوجودى فى المنتخب تحت قيادة «البدرى»، وهو يعلم كل صغيرة وكبيرة عن لاعبى المنتخب ودرب معظمهم، وهذه نقطة إيجابية سنرى مكاسبها مستقبلًا، ولديه جهاز معاون رائع وقوى على كل المستويات.

■ ما تعليقك على تكرار إصاباتك مؤخرًا؟

- للأسف الشديد تعرضت لحملة غريبة واتهامات ليس لها أساس من الصحة، البعض يقول إننى أعانى من إصابات مزمنة ولن أستطيع اللعب مرة أخرى، والحقيقة غير ذلك، وهؤلاء لا يفقهون شيئًا ولا يدرون حقيقة ما أتعرض إليه وما أعانيه، والحمد لله استطعت العودة والظهور بشكل جيد، وأتمنى من الله الاستمرارية حتى أستعيد موقعى ومكانتى فى الأهلى ومنتخب مصر.

الإصابة التى تعرضت لها فى البرتغال ويتحدثون عنها لم أتعرض لها مرة أخرى منذ العودة إلى مصر، كما أننى لم أتعرض لأى مشكلات عضلية، والوقت وحده كفيل بإظهار هذه الحقائق.

■ هل تتأثر بالشائعات التى تلاحقك؟

- لا على الإطلاق، أنا ألقى كل الشائعات خلف ظهرى، ولا أفكر فيها وأرفض الرد على أى شائعة أو نقد غير بناء، لأننى أشغل بالى بالتمرين والتدريب، فعلىّ أن أركز فى الملعب، وألّا أنشغل بتلك الشائعات، وبالطبع النادى ساعدنى فى تجاوز هذه الظروف الصعبة بداية من الأجهزة الفنية وزملائى وحتى مجلس الإدارة، وأشكرهم جميعًا على ما قدموه لى.

■ هل تعتقد أنك لاعب منحوس أو محسود؟

- نعم. فأنا لاعب سيئ الحظ فى مسألة الإصابات التى أتعرض لها فى أوقات صعبة تحرمنى من المشاركة فى بطولات مهمة، مثل كأس العالم فى روسيا، وبطولة الأمم الإفريقية الأخيرة التى أقيمت فى القاهرة. سوء الحظ والنحس يطاردانى من أيام منتخب الشباب والأوليمبى والمنتخب الأول بصورة واضحة للجميع، وأتمنى من العيون التى تطاردنى أن تتركنى فى حالى، «كفاية حرام عليكم شبعت تعب سيبونى فى حالى».

■ كيف ترى فرصتك فى المشاركة مع المنتخب فى ظل منافسة قوية من زملائك فى الدفاع؟

- بالتأكيد الفرصة صعبة وكل الأسماء التى انضمت للمنتخب قوية ومحترمة وكبيرة، لكن أنا أثق فى نفسى وقدراتى والمنافسة بيننا شريفة، الأهم تحقيق مصلحة المنتخب وليس الأشخاص، لا يهم من يشارك أساسيًا أو احتياطيًا، الأهم استعادة الريادة الإفريقية من جديد ومع «البدرى».

■ ما تقييمك لمجموعة منتخب مصر فى التصفيات الإفريقية؟

- الكرة فى إفريقيا حاليًا ذات مستويات متقاربة بسبب احتراف عدد كبير من لاعبى دول القارة فى الدوريات الأوروبية وغيرها من الدوريات القوية. الأمور اختلفت عن السنوات الماضية، الكرة الآن تعطى لمن يجتهد ويحترم المنافسين فقط، وإن شاء الله باسم مصر وتاريخنا والجهاز الفنى واللاعبين سنصعد للأدوار التالية، وننافس على لقب البطولة لإسعاد الشعب المصرى. ومع احترامى لكينيا وجزر القمر وتوجو، نمتلك الخبرات التى تؤهلنا للصعود إلى أمم إفريقيا بالكاميرون، وتحقيق الإنجاز هناك.

■ ما كواليس اجتماعك مع محمود الخطيب بعد عودتك للمشاركة مع الفريق؟

- يمتلك الكابتن محمود الخطيب «كاريزما» خاصة وخبرات إدارية كبيرة وذكاءً فى اختيار التوقيت للحديث مع الجهاز الفنى واللاعبين، ونصحنى فى أول تدريب بعد عودتى من الإصابة بالتأنى وعدم استعجال العودة، وأخبرنى بأنه تعرض لإصابات كثيرة عندما كان فى مثل عمرى لكنه واصل مسيرته، وطلب منى أن ألقى كلام الناس خلف ظهرى.

■ ما رأيك فى السويسرى رينيه فايلر؟

- جميعنا داخل الأهلى نسعى للتأقلم مع فكره وطريقته. هو مدرب جيد وذكى، ويجيد التعامل النفسى مع كل لاعب، ويعلم قدرات اللاعبين، ويذاكر المنافسين بشكل جيد، وهو موجود فى أكبر الأندية، ولديه منظومة محترفة وأتمنى أن أحقق الألقاب معه فى الفترة المقبلة.

■ كيف استقبلت إصابة محمد محمود للمرة الثانية بقطع فى الرباط الصليبى؟

- بالطبع الخبر أصابنا كلنا بالصدمة وربنا يكرمه ويعود أفضل مما كان، وأنا أقول له إن ما حدث معه ابتلاء من الله واختبار له، وعليه الاجتهاد للعودة بسرعة. عندما يتعرض اللاعب للإصابة فإنه يدخل فى تحدٍ جديد بينه وبين نفسه من أجل العودة لمكانه فى التشكيل. أنا أثق فى محمد محمود، لأنه يمتلك عزيمة وإصرارًا وصاحب شخصية قادرة على تحمل تلك المواقف الصعبة.

■ ماذا عن المنافسة على بطولة الدورى هذا الموسم؟

- أعتقد أن الحكم على المنافسة الآن أمر مبكر جدًا، لأننا خضنا ٣ مباريات فقط والمسابقة توقفت بسبب ارتباطات المنتخبات الوطنية، وبالطبع هدفنا الحفاظ على لقب الدورى الذى حققناه بعد موسم طويل وصعب واجه فيه الفريق وإدارة النادى ضغوطًا كبيرة، لكن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية واستحقوا اللقب.

■ ما الرسالة التى تود توجيهها للجمهور فى نهاية الحوار؟

- ادعموا المنتخب وساندوا الجهاز الجديد، أى تجربة جديدة وتحديدًا المرحلة الأولى لجهاز المنتخب الوطنى واللاعبين تحتاج إلى دعم الجماهير والتفافهم حوله، من أجل العودة للبطولات ومنصات التتويج.

