الشناوي: الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" يستحق الإشادة لهذا السبب

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، ان فيلم ستموت في العشرين" فيلم سوداني يستحق الإشادة على مستوى الكتابة والصورة.



وأضاف "الشناوي" خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك إبداع في كتابة الفيلم وله رسائل قوية معبرة عن الواقع حيث حظى بإشادات كبيرة جدا، وكذلك القائمين عليه.



ولفت "الشناوي"، إلى أن السينما السودانية كانت تعاني كثيرًا خلال الأونة الأخيرة.