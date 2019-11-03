"الإسكان": إنشاء 19 محطة تحلية مياه بطاقة 375 ألف متر مكعب يوميًا (فيديو)

قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، إنه جاري تنيفذ 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 375 ألف متر مكعب يوميًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يُجرى العمل على تعظيم الإستفادة من الموارد المائية وإيجاد بدائل للمياه في المحافظات الساحلية.



وكشف عن وجود خطة طموحة للوزارة لتحلية مياة البحر، مشيرًا إلى أنه في خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ إجمالي مياه الشرب المحلاة من البحر التي كانت لا تتعدى 80 ألف متر مكعب في اليوم فيما ارتفع الإجمالي إلى 800 ألف متر مكعب عن طريق 63 محطة تحلية المياة.



وأوضح أنه جاري تنفيذ 19 محطة تحلية بطاقة إجمالي 375 ألف متر مكعب يوميا موجودة في 6 محافظات في مرسى مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية، كما سيتم إنشاء 21 محطة خلال السنوات الثلاثة المقبلة بطاقة إجمالية 540 ألف متر مكعب.