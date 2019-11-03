قصواء الخلالى تكتب: «فرص الحياة» فى الحياة رغم الموت

يحاصرنا الموت منذ الميلاد ليس منذ قدومنا نحن إلى الدنيا، لكن منذ خُلق هذا الكون كله والموت يفرض طوقه ويضيقه رويدًا رويدًا، فسيفنى كل ما خلق الله إلا وجهه سبحانه، وسينادى وحده «لمن الملك اليوم» وهذا عهده لنا، سيذهب كل الموجودات عداه، بعد أن يستخدمه الله فى إفناء الحياة، فالموت هو القوة الضاربة الأقوى لكنها قوة ناعمة غير مرئية ولا محسوسة بذاتها، تصيبك فى مقتل من حيث لا تدرى، تأخذك بأمر عزيز مقتدر فلا ينفع مال ولا بنون، فالموت هو الباب الوحيد المفتوح ولا مخرج غيره.

لكننا ندور فى أرجاء البيت الحى وندعى أننا لا نراه، حتى نجد أنفسنا نضع قدمًا على عتبته الممهدة استعدادًا للخروج، نتشبث بجوانبه، نمسك فى الحوائط، نجذب يد المقربين، نصيح فيهم إلى لحظة غوث، لكنه ينتصر ونخرج بلا رجعة، مثبتًا لنا أننا ضعفاء للغاية، لا نراه من حيث كان يرانا، ويبتسم رغم عبوسه. وأما وأنه هو الحقيقة الوحيدة الموثوقة والمؤكدة فى هذه الحياة، وأما أنه صاحب السلطان الأعظم بقوة من الله، فالباقى أمره سهل وهيّن، لأننا سنحيا الحياة، طولًا أو عرضًا، سنصبح شئنا أم أبينا تلك الكائنات الحية المتكاثرة، ستمر علينا الأيام محملة بكل الفرص، تلك الفرص الحقيقية التى تسنح لنا كل صباح، كلما فتحنا تلك الأعين ونظرنا فى الساعات لنعرف كم فاتنا من ذلك اليوم، هنا تكون البداية الجديدة، هنا تكون اللحظة لصناعة يوم آخر فى الفرصة الأكبر للانتصار على الموت، فى الحياة الأخرى.

إذًا، هل نستطيع الانتصار على الموت؟!

الإجابة: نعم، الموت ما هو إلا رسول يحمل مهمة مقدسة، فى موعد محدد، وهو أن يوقف قطار عمرك عن التقدم، يغلق ملفك فى الحياة، فلا أيامًا جديدة ولا فرصًا جديدة، لكنه ليس النهاية، فكل الأديان السماوية وحتى غير السماوية والعقائد القديمة تحدثنا عن الحساب والخلود فى الحياة الأخرى، إذًا الآخرة خير وأبقى، وأدوم وأخلد، إذًا أنت فى هذه الحياة القصيرة تنظر تحت قدميك ولا تدرك أنك أمامك تلك الفرصة الذهبية للخلود، للحياة الأبدية بعد الموت، لذلك كان لزامًا عليك أن تغتنمها، حتى تضمن أن بقاءك الآخر سيكون رائعًا فهو الأطول، أى أنه بحساب بسيط، توجد احتمالات بأن اليوم فى حياتك الآخرة بألف ألف ألف سنة مما نعد، وربما أكثر، فالعهد هو أننا سنعيش أبدًا بعد الخروج من الباب، نعيمًا أو جحيمًا، وهذه فرصتك، فافعل ما ترى!

أما الشق الآخر فى الأمر، فهو كيف تعيش الحياة الأولى؟! والسؤال ليس عن مقدرتك على التنفس ونبض القلب، بل عن مقدرتك على التعايش والحياة بمفهومها الأكبر، فالوقت يمر كملك له عطايا لك، يمكنك أن تستفيد منها بالمتعة ومحاولات الترقى، ويمكنك أن تلقيها وتحيا فقيرًا معدمًا، ولكل منا عقله!

فالأثرياء حقًا هم المتعايشون، الذين يعلمون أن هذا الكم من الكراهية موجود فى العالم البشرى، ولا يلقون له بالًا، وإن طالهم منه ما طال، ثم يقابلونه بالحب، يئدون الفتنة بالصدق والصمت، يقهرون الثرثرة بالتدبر، يمنحون على قناعة بمنح الله لهم، ينظرون إلى الحياة كبانوراما بلا تفاصيل دقيقة فيأخذون منها ما يريدون دون رد، هؤلاء يضعفون أحيانًا تحت ضغوط الحقد أو القهر أو التجنى، لكن أرواحهم مع الوقت تصبح أكثر نقاء وقدرة على الامتصاص والطرد والقوة، فترتفع بهم فوق كل ذلك الجهل والغباء، حتى يعيشوا الحياة بتصالح معها ومع أنفسهم، وينتصروا فيها. أما انتصار الحياة الأخرى فيكون هذا مدخله أيضًا، فالوقت يعطيك كل يوم، تلك الفرص الجديدة مع الإشراقة، لتفتح لنفسك أبوابًا مغلقة بمزاليج منيعة، حاولت مرارًا أن تفتحها وفشلت، وبأن تعاود الكرّة من جديد لتلقى بهؤلاء الذين لم تعرفهم من قبل، أو لم تهادنهم من قبل، وتصنع من كل لقاء أنشودة سلام جديدة فى ميزانك الأبقى، وتمارس كل هذا وأنت تراقب الباب جيدًا، حتى تقترب منه وتخرج فى هدوء ودون تشبث، وقد أعددت العدة المناسبة للبقاء الأقوى، فتنال الحسنيين، نصر العيش الأول وانتصار الحياة الأخرى رغم وجود الموت وبطشه، ورغم أنفهم جميعًا، فالبقاء للأنقى!.

