محمود خليل يكتب: جنة الكامب.. ومعادلة «المقاول والأنفار»

كانت فترة ما بين الحربين العالميتين فترة صراع سياسى وثقافى كبير، تنوعت فيها أسماء الساسة والمفكرين التنويريين، وعلى ألسنتهم وفوق سطور مؤلفاتهم سالت العديد من الأفكار المفيدة البناءة، لكنها لم تبرح الألسنة والسطور إلى صدور بسطاء المصريين. والسر فى ذلك أن أغلب الأسماء الكبرى التى ظهرت على مستوى السياسة والفكر حينذاك ربطت نفسها بالسلطة أكثر مما وثقت علاقتها بالشارع، انطلاقًا من رؤية تذهب إلى أن التغيير الثقافى هم لا بد أن تتبناه السلطة لتعيد صياغة الواقع، أما هم فيكفيهم جدًا إنتاج الأفكار وتسويقها لدى السلطة ونيل المكافأة على ذلك، لذا ففى اللحظة التى كانت تعج فيها سماء المحروسة بالعديد من الأسماء التى لمعت فى مجال التنوير، كانت أرضها تعيش نهبًا للخرافة والفهوم المغلوطة للدين والدنيا، ناهيك عن المظالم. لم يفكر أحد فى النزول والتحرك وسط هذه الطبقة العريضة من البسطاء ليأخذ بيدهم إلى الأمام، فقط الشيخ حسن البنا هو الذى قرر النزول ليأخذ بيدهم، ولكن إلى الماضى أو الخلف.

ذهب حسن البنا إلى بسطاء المصريين حيث يوجدون، فى المساجد والزوايا، فى المقاهى والمدارس، وحتى الجامعات ذهب إليها، بدأ من الإسماعيلية ثم انتقل إلى القاهرة، ومن القاهرة أخذ يتحرك فى كل المحافظات، ليجند الأتباع من هنا وهناك، وفى كل مكان يذهب إليه كان يترك خلفه شعبة من شعب الإخوان تنشط فى تجنيد أبناء المنطقة الكائنة بها. تندر الشيخ «البنا» ذات يوم بأن الإخوانى الذى يعطس فى الإسكندرية يقول له أخوه الأسوانى: يرحمكم الله. أسكر «البنا» آذان مستمعيه من البسطاء بأحاديث لا تنتهى عن أنهم أعز خلق الله وأنهم ليسوا ضعافًا كما يتصورون، بل هم أقوياء بإيمانهم، «رب أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره». إنها رسالة ساحرة لأقوام منغمسين فى حياة فوضوية رديئة يستخلصون منها أن القيمة ليست فى العلم ولا فى التقدم الذى يسبح فى بحاره المحتل الغربى، القيمة فى إطلاق اللحية، وارتداء الجلباب، وإحياء سنة المسواك، ومد الأرجل فى المساجد بالساعات، وتجنيد غيرهم وجذبهم إلى العالم الجديد الذى يصنعه الشيخ المطربش.

إنها حالة أرضت البسطاء كل الرضا، حالة تختلط فيها فكرة الاعتزاز بالذات الضعيفة المهانة التى تحيا فى وسط متردٍ، بإطعام الفم من خلال جلسات الطعام والشراب المشترك التى يتصدرها الثريد «طاجن الفتة»، بقعدات الأنس والونس الذى يجده العضو عبر اختلاطه مع أفراد أسرته أو شعبته الإخوانية، بإحساس بتحقيق السيادة يشعر به الأخ المسئول الذى تدين له بقية مجموعته بالسمع والطاعة، بالتماهى بشخص المرشد الذى يقول محمود عبدالحليم، فى كتابه «أحداث صنعت التاريخ»، إنه لم يعرف مقام النبوة إلا عندما احتك بحسن البنا!، إنها حالة فريدة من نوعها تمكن فيها شخص من النزول إلى الخلاء الذى يعيش فيه البسطاء ويتلاعب بعقولهم ويقدم لهم صياغته الخاصة لمعادلة «الخبز والهدوء» المولعين بها. لقد امتلك سعد زغلول القدرة على التأثير فى البسطاء بخطبه الطنانة الرنانة، كان يعلم أن الناس تكتفى بالاستماع والطرب ولا يتحركون بعد ذلك، تمامًا مثلما وصف عدلى يكن حاله ذات يوم بقوله: «سعد باشا يقول كلامًا بديعًا، لكنه مع الأسف يخاطب جماعات كأعمدة السكك الحديدية»، كان الزعيم يعلم ذلك ويكتفى بالكلام لأنه رجل سياسة، أما حسن البنا فقد كان «حركيًا»، قرر أن ينزل إلى أرض البسطاء ويتفاعل معهم مباشرة لأنه أراد تجييشهم وتكتيلهم، وتحويلهم إلى «نبوت» يفرض به ما يريد على من يريد. وتستطيع أن تستدل على ذلك من تتبع أسلوب تحرك «البنا» فى الإسماعيلية، المدينة التى مثلت نقطة الانطلاق لجماعة الإخوان. مثلت مدينة الإسماعيلية نقطة انطلاق للشيح حسن البنا، وقد وصلها وعمره ٢٠ عامًا. أهم ما استلفت نظره فى المدينة التى كانت تعج بالأجانب، فى ذلك الوقت، بسطاء العاملين فى معسكرات الإنجليز «القرنص الإنجليزى». عمال وحرفيون كُثر كانوا يجدون فى العمل داخل معسكرات الإنجليز فرصة عظيمة لجنى المكاسب وتحقيق الأرباح، وكانت عملية توريد الأنفار العاملين فى «الكامب» الإنجليزى تتم عبر مجموعة من المقاولين القادرين على تلبية ما تحتاجه المعسكرات من كوادر بشرية. يصف محمود عبدالحليم المشهد داخل مدينة الإسماعيلية حين قدمها حسن البنا بقوله: «كانت الإسماعيلية فى ذلك الوقت مدينة أجنبية بكل ما تحتمل هذه الكلمة من معانٍ، يعيش الأجانب فيها برغد ورفاهية أقوى من تلك التى يعيشها أهلوهم وذووهم فى أوروبا، والمصريون فى الإسماعيلية لا يكتسبون قوتهم إلا من خدمة هؤلاء الأجانب الذين يعتبرونهم أصحاب البلد الأصليين، أما هم فخدم طارئون. لم يكن أهل الإسماعيلية كلهم عمالًا لدى الأجانب، بل كان منهم مقاولون عملهم توريد الخدم من المصريين إلى هؤلاء الأجانب، وكانت تجارة شراء زبالة الإنجليز مصدر مكسب كبير لهم، بالإضافة إلى توريد الخدم».فى ظل هذه الأوضاع استوت العلاقة بين بسطاء المصريين بالإسماعيلية على معادلة «المقاولالأنفار». المقاول يورد النفر ويحصل على المقابل الذى يحصل عليه أى سمسار، وعلاوة على ذلك يتاجر فى «زبالة القرنص» ويكسب منها كثيرًا، لأن هناك من يبحثون عن النعم والأطايب التى تعج بها هذه الأكوام. المقاول هو الكل فى الكل والجميع مدين له بالسمع والطاعة، وإلا أخرجهم من «جنة الكامب». لم ترسخ معادلة فى ذهن الشيخ حسن البنا كما رسخت معادلة «المقاول والأنفار». فعلى هديها أسس جماعة الإخوان، فكان المقاول الأكبر والأقدم فيها الذى تولى مهمة توريد الأنفار الأوائل إلى الجماعة، وتولى تحويل الوافدين إلى مقاولين صغار قادرين على جذب جدد عبر نظام التجنيد الذى وضع أسسه، وهكذا تحركت السلسلة من مكان إلى آخر، وتم تعيين مقاول لكل مجموعة أنفار. انطلقت دعوة الإخوان من الإسماعيلية واختار حسن البنا مكانًا فريدًا ليخرج به المشهد الافتتاحى أو الظهور الأول للدعوة، اختار أحد مقاهى الإسماعيلية الذى تعوّد بسطاء العمال والحرفيين الجلوس عليه، وطقس المقهى- كما تعلم- طقس مصرى بامتياز.

يقول محمود عبدالحليم فى كتابه «أحداث صنعت التاريخ»: «أراد حسن البنا أن يلفت إليه الأنظار، فدخل أحد المقاهى المكتظة، وعلى حين فجأة تناول جذوة من إحدى النراجيل (الشيش)، وألقى بها من أعلى وهى ملتهبة فنزلت على إحدى المناضد وسط الجالسين وتناثرت، فارتاع الحاضرون وغادروا أماكنهم مذعورين وتلفّتوا يبحثون عن مصدرها فرأوا شابًا وسيمًا يقف على الكرسى، يقول لهم: إذا كانت الجذوة الصغيرة قد بعثت فيكم الذعر إلى هذا الحد، فكيف تفعلون إذا أحاطت بكم النار من كل جانب ومن فوقكم ومن تحت أرجلكم وحاصرتكم فلا تستطيعون ردها؟ وأنتم اليوم استطعتم الهرب من الجذوة الصغيرة، فماذا أنتم فاعلون فى نار جهنم ولا مهرب منها؟». بغض النظر عن درجة مصداقية هذا المشهد الشعبوى، وما يحمله من تناقض مع ردود أفعال أولاد البلد فى مثل هذه المواقف، إلا أنه يحمل مؤشرًا على النفس الشعبوى الذى حمله حسن البنا، وجعله يختار أتباعه من بين البسطاء المتمددين على المقاهى ليجعل منهم أنفارًا فى معسكرات جماعته.



