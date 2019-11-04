بالأرقام.. مواعيد تسليم أراضى "بيت الوطن" بمدينة دمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط والمشرف على جهاز مدينة المنصورة الجديدة، عن بدء تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" بالمنطقة الساحلية "1. ب"، ومنطقة شمال الطريق الدولي الساحلي غرب جامعة حوري ومنطقة الحديقة الدولية بدء من 17 نوفمبر حتى 9 ديسمبر المقبل.



وأضاف "رجب"، في تصريحات له، أنه سيتم تسليم القطع أرقام "13،26،29،31،54،56،57،75" بالمنطقة الساحلية "أ" يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري، بينما سيتم تسليم أرقام قطع اراضي "85،86،88،97،89،128،139،170،192" بالمنطقة الساحلية "أ" يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر.



وأوضح أنه سيتم تسليم قطع الأراضي "بيت الوطن" أرقام "16_35_43_من 58 إلى 62_72،73" يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر الجاري بالمنطقة الساحلية "ب"، فضلًا عن تسليم أرقام القطع "76_82_83_84_85_86_95_96_97_159" بنفس المنطقة يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر.



وأفاد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع أراضي أرقام "17_20_32_46_51_112_119 _120 _121 _ 130" بالمنطقة شمال الدولي الساحلي يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، بينما سيتم تسليم قطع أراضي بأرقام "138،139،141،145، 170، 208، 221، 228، 236،248،249" يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر بذات المنطقة، فضلًا عن تسليم أرقام القطع "252، 258،272، 298،300، 305، 306، 308، 309، 328، 328،329"، يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر.



وقال رئيس الجهاز، إنه سيتم تسليم القطع أراضي "بيت الوطن" بمنطقة الحديقة الدولية على مدار 15 يومًا بدءًا من يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر، كما سيتم تسليم القطع من رقم 15 إلى 28 يوم 18 نوفمبر، ثم سيتم تسليم القطع من 29 إلى 42 يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم أرقام القطع من 43 إلى 56 يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الحالي، وسيتم تسليم أرقام القطع من رقم 57 إلى 70 يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الحالي.



ونوه رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي رقم 71 إلى 84 يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر، يليها تسليم القطع رقم 85 إلى 98 يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر، ثم سيتم تسليم أرقام القطع من 99 إلى 112 يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، بينما سيتم تسليم أرقام القطع 113 إلى 126 يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر، ثم تسليم أرقام القطع من 127 إلى 140 يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر، وتسليم أرقام القطع من 141 إلى 154 يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل، وتسليم أرقام القطع من 168 إلى 180 يوم الثلاثاء 3 ديسمبر.



وأشار "رجب" إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بمنطقة الحديقة الدولية بدءًا من أرقام "1،24،25، 35، 51،55، 57، 68، 75، 80، 81،91" يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 3 أيام من يومي "5، 8،9" ديسمبر المقبل للذين تخلفوا عن الاستلام.