مصطفى شعبان: الشعراوي رمز مصر

تضامن الفنان مصطفى شعبان، مع الشيخ محمد متولي الشعراوي، ضد تصريحات الإعلامية أسما شريف منير، والتي أثارت حالة جدل واسعة في الأوساط المصرية وتصدرت موقع "تويتر".



وغرّد مصطفى شعبان، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، قائلًا: "اللهم أحسن خلقنا وهذب ألسنتنا وارحم جهلنا وأعفو وتجاوز عن أخطاءنا، واجمعنا على المحبة والطاعة والتسامح.. الشعراوي رمز مصر".



وكانت أسما قد تعرضت لانتقادات حادة بسبب تغريدة وصفها للشيخ الشعراوي بالمتطرف ولكنها اعتذرت قائلة: "بعتذر جدا عشان لم أستطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم، وده عن عدم إدراك أنا لسه بتكلم علي طبيعتي زي أول يوم قررت إني اظهر علي السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم اخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد عليا، وكل ما في الموضوع اني كنت بدور عن مرجع ديني ودروس دينية عشان افهم بشكل مبسط".



وأضافت: "الشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي لأني في حاجات فعلًا مفهمتهاش. أنا مبتدئة بحاول أتعلم وأقرب أكتر من ربنا، وعموما أنا بعتذر فعلا عن زلة لساني وكلمتي.. وحقيقي أنا أكن للشيخ الشعراوي كل احترام وتقدير رحمه الله وجزاه كل خير. وربنا عالم نيتي أيه".