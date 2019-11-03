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بعد وقفه عن الغناء.. هل يشارك الشرنوبي في مهرجان الموسيقى العربية؟

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:55 م
الشرنوبي
الشرنوبي
حسين الجندي، سناء إسماعيل
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أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا مساء اليوم، بوقف الفنان محمد الشرنوبي، عن الغناء وذلك على خلفية المشاكل القائمة بين الشرنوبي وخطيبته ومديرة أعماله السابقة سارة الطباخ.

وعن سريان قرار منعه عن الغناء وهل سينطبق على حفله المقبل والمقرر إحيائه يوم 11 نوفمبر ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، أكد الشرنوبي في تصريحاته أن القرار لن يمنعه من إحياء الحفل وأنه سيحييه كما هو مقررًا له.

وفي تلك الحالة هل تنطبق حالة الشرنوبي، مع حالة الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي تعرضت للوقف عن الغناء بسبب التصريحات التي نسبت لها من إحدى حفلاتها بالخارج عن مصر، لحين خضوعها للتحقيق ووقتها صرحت النقابة أن قرار الوقوف لايتم على الحفلات التي تعاقدت معها والتزمت بها قبل القرار.
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