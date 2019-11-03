مراسلة ترفض قبلة الفنان زين العمر على الهواء (فيديو)

شارك الفنان زين العمر، في وقفة تضامنية داعمة لرئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، والتي شارك فيه عدد كبير من الشباب في بعبدا بلبنان.وقال زين العمر، خلال تصريحاته لتلفزيون "الجديد"، إنه نزل دعمًا للرئيس ميشال عون، وأنه لا ينتمي لأي حزب من الأحزاب ولا يحمل بطاقة حزبية.وعند سؤال المذيعة له أمسك برأسه لتقبيلها ولكنها رفضت قبلته وتراجعت للخلف ليوضح موقفه قائلًا: أنا بس كان ببوس رأسك"، فردت عليه بقولها: "وصلت".وأكد "العمر" خلال اللقاء أنه ينتمي على مدرسة العماد ميشال عون، ولهذا السبب نزل لدعمه.