مراسلة ترفض قبلة الفنان زين العمر على الهواء (فيديو)

View this post on Instagram

😮 .#زين_العمر . . . (شارك الفنان زين العمر في سهرة نار على طريق القصر الجمهوري، وأكد دعمه لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقال: "لو منعت من الغناء في كل العالم، لن اتوقف عن الغناء لك، ولقد جئنا اليك بناء لدعوتك: تعالوا الي والدني وقفة عز. وهناك جبل في بعبدا غير الله ما بشيلوا". وسألته مراسلة الجديد حليمة طبيعة عمّا إذا علّق انتماءه الحزبي إلى التيار الوطني الحر، فقال: "أنا ليس لدي بطاقة انتماء للتيار، وأنا أنتمي إلى رئيس جمهورية لبنان"، ومع إصرار الزميلة حليمة طبيعة على سؤالها اقترب منها ليقبّلها على جبينها فرفضت الاخيرة وأبعدته وأكملت حديثها معه) . . الفيديو والنص نقلا عن تلفزيون الجديد @aljadeedprograms . . .. .#لبنان_ينتفض #كلنا_للوطن🇱🇧 #كلنا_واحد . . . . .. #youssefsteev #الجزائر #فلسطين #المغرب #السعودية #الكويت #riyadh #البحرين #مصر #لبنان #lebanon #بيروت #cairo #قطر #celebrity #الرياض #لبنان_ينتفض #algeria #proudlylebanese🇱🇧 #مشاهير #ليبيا #livelovelebanon #egypt #beirut #سوريا #القاهرة #kuwait