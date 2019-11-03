مراسلة ترفض قبلة الفنان زين العمر على الهواء (فيديو)
وقال زين العمر، خلال تصريحاته لتلفزيون "الجديد"، إنه نزل دعمًا للرئيس ميشال عون، وأنه لا ينتمي لأي حزب من الأحزاب ولا يحمل بطاقة حزبية.
وعند سؤال المذيعة له أمسك برأسه لتقبيلها ولكنها رفضت قبلته وتراجعت للخلف ليوضح موقفه قائلًا: أنا بس كان ببوس رأسك"، فردت عليه بقولها: "وصلت".
وأكد "العمر" خلال اللقاء أنه ينتمي على مدرسة العماد ميشال عون، ولهذا السبب نزل لدعمه.
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😮 .#زين_العمر . . . (شارك الفنان زين العمر في سهرة نار على طريق القصر الجمهوري، وأكد دعمه لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقال: "لو منعت من الغناء في كل العالم، لن اتوقف عن الغناء لك، ولقد جئنا اليك بناء لدعوتك: تعالوا الي والدني وقفة عز. وهناك جبل في بعبدا غير الله ما بشيلوا". وسألته مراسلة الجديد حليمة طبيعة عمّا إذا علّق انتماءه الحزبي إلى التيار الوطني الحر، فقال: "أنا ليس لدي بطاقة انتماء للتيار، وأنا أنتمي إلى رئيس جمهورية لبنان"، ومع إصرار الزميلة حليمة طبيعة على سؤالها اقترب منها ليقبّلها على جبينها فرفضت الاخيرة وأبعدته وأكملت حديثها معه) . . الفيديو والنص نقلا عن تلفزيون الجديد @aljadeedprograms . . .. .#لبنان_ينتفض #كلنا_للوطن🇱🇧 #كلنا_واحد . . . . .. #youssefsteev #الجزائر #فلسطين #المغرب #السعودية #الكويت #riyadh #البحرين #مصر #لبنان #lebanon #بيروت #cairo #قطر #celebrity #الرياض #لبنان_ينتفض #algeria #proudlylebanese🇱🇧 #مشاهير #ليبيا #livelovelebanon #egypt #beirut #سوريا #القاهرة #kuwait