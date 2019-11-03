الأحد 03 نوفمبر 2019 الموافق 06 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

هاشتاج

مراسلة ترفض قبلة الفنان زين العمر على الهواء (فيديو)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:24 م
الفنان زين العمر
الفنان زين العمر
سناء إسماعيل
طباعة
شارك الفنان زين العمر، في وقفة تضامنية داعمة لرئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، والتي شارك فيه عدد كبير من الشباب في بعبدا بلبنان.

وقال زين العمر، خلال تصريحاته لتلفزيون "الجديد"، إنه نزل دعمًا للرئيس ميشال عون، وأنه لا ينتمي لأي حزب من الأحزاب ولا يحمل بطاقة حزبية.

وعند سؤال المذيعة له أمسك برأسه لتقبيلها ولكنها رفضت قبلته وتراجعت للخلف ليوضح موقفه قائلًا: أنا بس كان ببوس رأسك"، فردت عليه بقولها: "وصلت".

وأكد "العمر" خلال اللقاء أنه ينتمي على مدرسة العماد ميشال عون، ولهذا السبب نزل لدعمه.
View this post on Instagram

😮 .#زين_العمر . . . (شارك الفنان زين العمر في سهرة نار على طريق القصر الجمهوري، وأكد دعمه لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقال: "لو منعت من الغناء في كل العالم، لن اتوقف عن الغناء لك، ولقد جئنا اليك بناء لدعوتك: تعالوا الي والدني وقفة عز. وهناك جبل في بعبدا غير الله ما بشيلوا". وسألته مراسلة الجديد حليمة طبيعة عمّا إذا علّق انتماءه الحزبي إلى التيار الوطني الحر، فقال: "أنا ليس لدي بطاقة انتماء للتيار، وأنا أنتمي إلى رئيس جمهورية لبنان"، ومع إصرار الزميلة حليمة طبيعة على سؤالها اقترب منها ليقبّلها على جبينها فرفضت الاخيرة وأبعدته وأكملت حديثها معه) . . الفيديو والنص نقلا عن تلفزيون الجديد @aljadeedprograms . . .. .#لبنان_ينتفض #كلنا_للوطن🇱🇧 #كلنا_واحد . . . . .. #youssefsteev #الجزائر #فلسطين #المغرب #السعودية #الكويت #riyadh #البحرين #مصر #لبنان #lebanon #بيروت #cairo #قطر #celebrity #الرياض #لبنان_ينتفض #algeria #proudlylebanese🇱🇧 #مشاهير #ليبيا #livelovelebanon #egypt #beirut #سوريا #القاهرة #kuwait

A post shared by youssef steev (@youssefsteev) on

ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس اللبنانى يستقبل رؤساء الكنائس الأرثوذكسية

البابا تواضروس يزور البطريرك يوحنا العاشر بلبنان

البابا تواضروس: سعداء بزيارة لبنان ومصر حريصة على استقرارها

وصول البابا تواضروس إلى القاهرة قادمًا من لبنان

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد.. وتحدد أماكن سقوط الأمطار

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ترامب يطالب بالكشف عن هوية مُسرب مكالمة رئيس أوكرانيا

منذ حوالي 4 ساعات

مصر تدين الهجوم الإرهابي على معسكر تابع لجيش مالي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"الموسيقيين" توقف محمد الشرنوبي

الصور

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

image description

محمد منير يبدع فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. (صور)

الأكثر قراءة

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

ترامب يطالب بالكشف عن هوية مُسرب مكالمة رئيس أوكرانيا

النيابة توجه تهمة القتل الخطأ لطاقم اللنش المحترق بمرسى علم

أيام زمان

زينة تقلد أصالة وسميرة سعيد (فيديو نادر)

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

«مولانا مُتجلِّي».. حكايات عن مريدي عبد الباسط عبد الصمد

«نهاية الفنانات بؤس وشقاء».. كيف هدد الشعراوي شادية وهالة الصافي؟

نجم الساعة

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

الصحة

بحث طبى: زهور "زئبق السلام" تزيل السموم العالقة بالهواء

5 جُمل لا تقولها لطفلك حفاظا على سلامة صحته العقلية

عقار جديد لمنع انتشار السرطان

كيف تتخلص من الهالات السوداء تحت العين

الرئيس نيوز

بالفيديو.. شاهيناز ترد على الموسيقار حلمي بكر بعد هجومه عليها

الرئيس يتابع موقف «الأدنى للأجور».. وأداء إيجابى للبورصة فى أول جلسات الشهر.. «النشرة الاقتصادية» اليوم

"الصيادلة": دعوى قضائية لوقف الدراسة ببرنامج تميز الأدوية بطب بيطري المنصورة

وزير الري: تعدد جهات التحصيل مقابل الانتفاع بالأملاك العامة يعد فسادًا

منوعات

انتشال مروحيه سقطت بمنطقة متنازع عليها بين كوريا الجنوبية واليابان

"هاجيبيس" يتسبب في خروج نفايات ملوثة بالإشعاع في اليابان

بيع ملابس أوليفيا نيوتون- جون فى فيلم "جريس" بمبلغ 405700 دولار

باحثون يعثرون على طائر داخل قطعة عنبر ترجع إلى 100 مليون عام

كشكول

كتب الترم الثاني تفجر أزمة.. التعليم تطالب بخفض الأسعار والمطابع: غير قانوني

مدير التدريب بالإفتاء يضع روشتة للتغلب على إدمان الأطفال لـ"فيسبوك"

إحالة وكيل كلية بجامعة بنى سويف للتحقيق

القنصلية الفرنسية تكرم طلاب ومعلمي مدرستي الرأس السوداء والورديان

إسلام سياسي

خبير أمني: مخططات الإخوان لانهاك الشرطة والجيش فاشلة

قصة مركز العدالة والتحكيم المحرض ضد مصر من أمريكا

القبض على مسئول معسكرات تنظيم ''داعش''

الإفتاء تحذر من تصاعد العمليات الإرهابية من "داعش" الإرهابى


زيت وسكر

غدًا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة بالإسماعيلية

صحة الإسكندرية تعلن افتتاح قسمين للعلاج الطبيعى بوحدتى طب أسرة غرب

كيف تحافظي على صحة طفلك خلال فصل الشتاء

“الصيادلة” تقيم دعوى قضائية لوقف الدراسة ببرنامج تميز الأدوية ببيطرى المنصورة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بمناسبة 4 نوفمبر عيد الحب
د. محمد أحمد داود
قصواء الخلالى تكتب: «فرص الحياة» فى الحياة رغم الموت
ماجد حبته
داعش يضرب من جديد
عمرو خالد
كيف تصل إلى المعانى العميقة فى الحياة؟
المزيد

الثقافة

ابتداءً من الغد.. "أسبوع القراءة الحرة" بمكتبة الإسكندرية

21 نوفمبر.. "ملك التنشين" على مائدة مكتبة مصر الجديدة

ورشة مشغولات جلدية بثقافة الإسكندرية

إبداعات الطفل والنشء في معرض "الورشة" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك