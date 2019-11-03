الأحد 03 نوفمبر 2019 الموافق 06 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

"الشمالية العسكرية" تنظم ندوة لطلبة الجامعات بعنوان "جيش وشعب فى حب الوطن"

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:22 م
جريدة الدستور
طباعة
نظمت المنطقة الشمالية العسكرية ندوة تثقيفية بمشاركة 500 شاب من شباب الجامعات ، وعناصر من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية والجوية ، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التواصل الإجتماعى مع المجتمع المدنى.

بدأت الفاعليات بقيام الطلبة بزيارة لمعرض الأسلحة والمعدات والقاعة التاريخية لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية ، كما قدمت عناصر من قوات الصاعقة عرضاً فى فنون الاشتباك والمهارات القتالية المختلفة أظهرت ما يتمتع به رجال الصاعقة من شجاعة وحرفية عالية فى الأداء القتالى .

أعقب ذلك بدء فاعليات ندوة التوعية حيث قامت والدة الشهيد نقيب عمر سلامة بالتحدث عن نجلها وحياته العسكرية والشخصية حتى استشهاده ، كما ألقى الفريق عبدالمنعم خليل محاضرة عن انتصارات اكتوبر المجيدة، وتحدث محمد الجندى خلال الندوة عن حروب الجيل الرابع والمخاطر الأمنية للاستخدام الخاطئ لتكنولوجيا المعلومات ، ثم قامت فرقة الموسيقى العربية بتقديم فقرة غنائية لعدد من الأغانى الوطنية.

وفى نهاية الندوة التي حضرها عدد من المحافظين ورؤساء الجامعات ومديرى الأمن، قام قائد المنطقة الشمالية العسكرية بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات وطلبة الجامعات والمتميزين من رجال المنطقة الشمالية العسكرية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

داعش يعلن مسئوليته عن أول عمل إرهابي بقيادة القرشي

منذ يوم

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد.. وتحدد أماكن سقوط الأمطار

منذ حوالي 18 ساعة

احذر.. تطبيق خطير يهدد ملايين هواتف "أندرويد"

منذ يوم

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

الصور

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

image description

محمد منير يبدع فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. (صور)

الأكثر قراءة

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

مصر تدين الهجوم الإرهابي على معسكر تابع لجيش مالي

النيابة توجه تهمة القتل الخطأ لطاقم اللنش المحترق بمرسى علم

أيام زمان

زينة تقلد أصالة وسميرة سعيد (فيديو نادر)

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

«مولانا مُتجلِّي».. حكايات عن مريدي عبد الباسط عبد الصمد

«نهاية الفنانات بؤس وشقاء».. كيف هدد الشعراوي شادية وهالة الصافي؟

نجم الساعة

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

الصحة

بحث طبى: زهور "زئبق السلام" تزيل السموم العالقة بالهواء

5 جُمل لا تقولها لطفلك حفاظا على سلامة صحته العقلية

عقار جديد لمنع انتشار السرطان

كيف تتخلص من الهالات السوداء تحت العين

الرئيس نيوز

"الموسيقيين": وقف محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع سارة الطباخ

مدبولي: الإرهاب لم ولن يعطل عجلة الحياة فى مصر

رئيس الوزراء: سنظل نحافظ على سيناء من قوى الشر والظلام

النواب يقر العقوبات والجرائم بقانون البيانات الشخصية

منوعات

انتشال مروحيه سقطت بمنطقة متنازع عليها بين كوريا الجنوبية واليابان

"هاجيبيس" يتسبب في خروج نفايات ملوثة بالإشعاع في اليابان

بيع ملابس أوليفيا نيوتون- جون فى فيلم "جريس" بمبلغ 405700 دولار

باحثون يعثرون على طائر داخل قطعة عنبر ترجع إلى 100 مليون عام

كشكول

مركز تعليم الكبار فى لقاء طلابى بكلية الآداب بجامعة المنوفية

تعديل جدول الانتخابات الطلابية بالجامعات بسبب المولد النبوي "مستند"

للأمهات.. نصائح مهمة لكي يصبح طفلك ناجحا اجتماعيا

رئيس البحر الأحمر الأزهرية يتفقد معاهد رأس غارب

إسلام سياسي

القبض على مسئول معسكرات تنظيم ''داعش''

الإفتاء تحذر من تصاعد العمليات الإرهابية من "داعش" الإرهابى

"ماعت" تكشف تفاصيل عن الرجل الذي أوقع بالبغدادي.. وأسرار صادمة عن حياته

الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل "البغدادي"


زيت وسكر

الصحة: فحص 11 ألف و 171 إمرأة بمحافظات المرحلة الثانية

جهاز القاهرة الجديدة يشُن حملات لإزالة الإشغالات بالمدينة

تعرف على التخصصات الطبية ببرنامج “الزمالة المصرية” للأطباء

“الغزل والنسيج”: نبحث عن آليات توافقية لحل أزمة عمال “العامرية”

مقالات الرأي
ماجد حبته
جديد المستنقع الأفغانى
د.أحمد الخميسى
هيئة الأمر بالملبوس والذوق العام
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
المزيد

الثقافة

ابتداءً من الغد.. "أسبوع القراءة الحرة" بمكتبة الإسكندرية

21 نوفمبر.. "ملك التنشين" على مائدة مكتبة مصر الجديدة

ورشة مشغولات جلدية بثقافة الإسكندرية

إبداعات الطفل والنشء في معرض "الورشة" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك