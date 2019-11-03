"الشمالية العسكرية" تنظم ندوة لطلبة الجامعات بعنوان "جيش وشعب فى حب الوطن"

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية ندوة تثقيفية بمشاركة 500 شاب من شباب الجامعات ، وعناصر من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية والجوية ، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التواصل الإجتماعى مع المجتمع المدنى.



بدأت الفاعليات بقيام الطلبة بزيارة لمعرض الأسلحة والمعدات والقاعة التاريخية لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية ، كما قدمت عناصر من قوات الصاعقة عرضاً فى فنون الاشتباك والمهارات القتالية المختلفة أظهرت ما يتمتع به رجال الصاعقة من شجاعة وحرفية عالية فى الأداء القتالى .



أعقب ذلك بدء فاعليات ندوة التوعية حيث قامت والدة الشهيد نقيب عمر سلامة بالتحدث عن نجلها وحياته العسكرية والشخصية حتى استشهاده ، كما ألقى الفريق عبدالمنعم خليل محاضرة عن انتصارات اكتوبر المجيدة، وتحدث محمد الجندى خلال الندوة عن حروب الجيل الرابع والمخاطر الأمنية للاستخدام الخاطئ لتكنولوجيا المعلومات ، ثم قامت فرقة الموسيقى العربية بتقديم فقرة غنائية لعدد من الأغانى الوطنية.



وفى نهاية الندوة التي حضرها عدد من المحافظين ورؤساء الجامعات ومديرى الأمن، قام قائد المنطقة الشمالية العسكرية بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات وطلبة الجامعات والمتميزين من رجال المنطقة الشمالية العسكرية.