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مصر

مصر واليونان وقبرص ينفذون التدريب البحرى الجوى المشترك "ميدوزا - 9"

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:20 م
جريدة الدستور
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انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا 9"، بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية، الذي يمتد على مدار عدة أيام بمسرح عمليات البحر المتوسط في اليونان.

يأتي ذلك في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة، لتعزيز ودعم التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

يشارك في التدريب حاملة المروحيات "جمال عبدالناصر"، "طراز ميسترال"، والفرقاطة "الفاتح" "طراز جوويند" والغواصة "طراز 209"، ولنش الصواريخ "طراز سليمان عزت" وصائدة الألغام "الصديق"، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز "إف – 16" المتعددة المهام والهل المسلح، ويشارك في التدريب عناصر من قوات الصاعقة والمظلات المصرية وعدد من طلبة الكلية البحرية خلال معسكر التدريب الخارجي.

كما يشارك في التدريب من الجانب اليوناني فرقاطة وسفينة إنزال وغواصة وصائدة ألغام، وعدد من الطائرات المقاتلة طراز "إف – 16" وطائرات الهل، بالإضافة إلى عناصر من القوات الخاصة ويشارك من الجانب القبرصي سفينة مرور بعيدة المدى وعناصر من القوات الخاصة.

يهدف التدريب إلى صقل مهارات الضباط المشاركين في العمليات البحرية المختلفة وتبادل الخبرات القتالية والميدانية بين الدول المشاركة، والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف وحماية الأهداف الحيوية والاقتصادية بالبحر المتوسط ضد أي تهديدات محتملة.

يأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة، وإظهار ما وصلت إليه القوات المشاركة من القدرة القتالية العالية والمستوى الراقي من التدريب، لمواجهة التحديات المتنامية بمنطقة البحر المتوسط.
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