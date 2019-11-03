مقتل عضو الفريق الطبي الأمريكي فى الهجوم التركي شمال شرق سوريا

أكدت وكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم الأحد، مقتل عضو في فريق طبي أمريكي جراء هجوم تركي شمال شرق سوريا، فى الهجوم الذى طال قرية الرشيدية في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة.

ونسبت جنسية القتيل إلى تايلاند، وكان عضوا في فريق "فري بورما رينجرز" الطبي الأمريكي، ونشرت الوكالة صورتين تظهر أحدهما موقع الهجوم، فيما توثق الثانية محاولة أطباء لإسعاف القتيل.

وأطلقت تركيا، يوم 9 أكتوبر الماضي، عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها واشنطن في إطار حملة محاربة "داعش".



وسبق أن حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، من إصابة أي أمريكي جراء العملية، مشيرا إلى أن حدوث ذلك سيؤدي إلى "مشاكل كبيرة".



ويسود حاليا هدوء نسبي في المنطقة بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر، حول سحب الوحدات الكردية من أراض يسيطر عليها الجيش التركي وعمقها 30 كيلومترا، إلا أن تقارير إعلامية تتحدث عن اشتباكات بينها عنيفة تندلع من حين إلى آخر بين القوات التركية والجيش السوري.