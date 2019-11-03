اكتشاف علمى جديد لعلماء السويد والإمارات عن الأنسولين

اكتشف علماء جامعة لوند السويدية، بالتعاون مع علماء جامعة الشارقة بالإمارات العربية، مستقبلا مسؤولا عن إنتاج الأنسولين، وأن الكوليسترول ضروري لتنشيط الأنسولين.



وتفيد مجلة Molecular and Cellular Endocrinology، بأن الأنسولين الذي تنتجه خلايا بيتل في البنكرياس، هو المنظم الرئيس لمستوى السكر في الدم، وقد اكتشف الباحثون من الجامعتين أن الدور الرئيس في إنتاج الأنسولين يعود إلى المستقبل GPR183، أحد المستقبلات الموجودة على سطح خلايا بيتا.



يقول ألبرت صالحي رئيس فريق البحث من جامعة لوند السويدية، "إذا تعلمنا بطريقة ما تنشيط هذا المستقبل، فسوف نتمكن من ابتكار أدوية لتحفيز إنتاج الأنسولين لدى الأشخاص الذين مستوى الكوليسترول في دمهم منخفض. فعلى سبيل المثال، بمساعدة مادة مشابهة للكوليسترول".



وأكدت نتائج التجارب التي أجريت على خلايا بيتا في بنكرياس الفئران المخبرية والأشخاص المتوفين، قدرة مستقلب الكوليسترول على زيادة إنتاج الأنسولين، عن طريق تنشيط المستقبل GPR183.



إضافة لهذا يحمي هذا المستقلب خلايا بيتا من الاجهاد الخلوي، الناتج عن ارتفاع مستوى السكر في الدم، ما يسبب كبح قدرته على إنتاج الأنسولين، وقد يكون لهذا الاكتشاف استنتاج عملي، يكشف العلاقة بين الكوليسترول والوزن الزائد.



يقول صالحي، "إذا كان مستوى الكوليسترول في دم شخص ما مرتفعا، وهذا بدوره يسبب الشعور بالجوع، وتناول كمية كبيرة من الطعام وبالتالي زيادة في الوزن.



فإذا تمكنا من كبح العلاقة بين المستقلب والمستقبل وتنظيم إنتاج الأنسولين، سنتمكن من السيطرة على الشعور بالجوع".