"يوم الموتى".. تقليد مكسيكى للاحتفال بالخلود (صور)

تحتفل المكسيك فى هذه الأيام بيوم الموتى، وهو تقليد متأصل فى الثقافة المكسيكية، تتم ملاحظتها بشكل رئيسي في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد وعبر أمريكا اللاتينية، حيث يقوم الجميع بتكريم حياة أحبائهم الذين توفوا، ويرحبون مؤقتا بأرواحهم التى تتواجد على أرض الأحياء.



إنها مناسبة شخصية كبيرة للغاية، تتجمع خلالها عائلات التراث المكسيكي للفرح اعتقادًا منهم أن الموت جزء طبيعي من الحياة، وأن الأقارب الذين ماتوا لم يختفوا أبدًا، وعلى ذلك يتم تقديم القرابين لهم في المقابر.



ووفقا لموقع الإندبندنت على عكس احتفالات الهالوين التى تتميز بالقيام ببعض الأمور المرعبة، فإن ذلك التقليد يتم بطريقة محترمة لتكريم وتذكر أولئك الذين ماتوا، فهم يعرضون صور قيمة للمتوفى، ويقومون بإعداد أكلاتهم المفضلة، والشموع، وأزهار القطيفة البرتقالية.