محمد رمضان: "لو خيروني بين حالي دلوقتي وزمان هختار دلوقتي طبعا"

استعاد الفنان محمد رمضان، ذكريات فترة دراسته في مرحلة الثانوية من خلال صورة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



وعلق "رمضان"، على الصورة قائلًا: "وأنا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني انط في الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمااان".



وأضاف: "بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعًا).. ربنا يديمها نعمة".



يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية السلطان، من إخراج حسام الحسيني، وتم تصويرها في المغرب.