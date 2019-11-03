البرلمان يؤجل الموافقة على قانون البيانات الشخصية

ناقش مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.



وقرر عبدالعال تأجيل مناقشة المادة الثانية من مشروع القانون بناء على طلب الحكومة لإجراء مزيد من الدراسة والمشاورات مع البنك المركزي.



وكان المجلس انتهي من مناقشة مواد القانون كافة، ووافق عليها عدا المادة الثانية بناءً على طلب الحكومة، وبالتالي تم إرجاء الموافقة على مشروع القانون في مجموعة إلى جلسة قادمة.