عبدالعال يحيل بيان رئيس الوزراء بشأن حالة الطوارئ للجنة العامة

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بيان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي حول تمديد حالة الطوارئ والظروف التي تستدعي عملية التمديد لحالة الطوارئ إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لدراسة البيان.



ودعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة لمجلس النواب للانعقاد غدًا الإثنين في تمام العاشرة صباحا لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء.



كان عبدالعال قرر رفع الجلسة العامة لمجلس النواب واختتام أعمالها اليوم لتعود إلى الانعقاد في الثانية عشرة ظهر الغد.