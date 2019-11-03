الأحد 03 نوفمبر 2019 الموافق 06 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

رئيس الوزراء: ملتزمون بالتوازن بين الحريات ومتطلبات الأمن القومي في حالة الطوارئ

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:13 م
الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى،
محمد إبراهيم
طباعة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بيانًا أمام مجلس النواب، أشار خلاله إلى إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019.

وفي مستهل كلمته، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس النواب بمناسبة قرب احتفالات المولد النبوى الشريف، كما جدد التهنئة بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، قائلًا: "هذه الذكرى التى نستعيد فيها جميعًا المجد الذى حققته لنا قواتنا المسلحة، باستعادة أرض سيناء الحبيبة، وهذا النصر الذى يُذكّرنا دائمًا بأن سيناء هى أرض الأمجاد والبطولات".

وأضاف: سيناء الغالية التى عادت إلى وطنها الأم، ستظل أمانة فى أعناقنا جميعًا، جيشًا وشرطةً وشعبًا نحافظ عليها من قوى الشر والظلام التى تتربص بها وبنا.

وأوضح أن قوى الظلام تستغل الاضطرابات والتهديدات التى تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من المدنيين، فضلًا عن أبناء القوات المسلحة والشرطة، طامعين فى زعزعة استقرار مصر، مؤكدًا أن هذا لن يكون ولن يتم على أي قطعة أرض من بلد يحفظها الله تعالى وجندها خير أجناد الأرض.

وأشار إلى أن هذه التهديدات لأمننا القومى تقابل بعيون متيقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء.
وواصل رئيس الوزراء حديثه عن تضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة قائلًا: لقد تحمل أبناؤنا وإخواننا من القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية على مدى سنوات أمانة الدفاع عن الوطن فى مواجهة شراذم مارقة تساندها قوى خارجية تكيد لمصر، وسيخيب الله مسعاهم وستبقى مصر آمنة.

وأكد مدبولي خلال كلمته أن هذه الأعمال الإرهابية لم ولن تعطل عجلة الحياة فى مصر، ولن توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية أو برامج تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر العظيم، "فلقد قطعنا شوطًا كبيرًا ونجحنا فى تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، وقمنا ببناء بلدنا وإصلاح اقتصادنا بدرجة كبيرة من الكفاءة أشادت بها كل المؤسسات العالمية".

وأضاف أنه فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة داخليًا وإقليميًا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (555) لسنة 2019، مؤكدًا أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

وقال مدبولي، موجهًا حديثه لأعضاء مجلس النواب: أتشرف بإحاطة مجلسكم الموقر بما تقدم إعمالًا لحكم المادة 154 من الدستور للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون، وإننا لنرجو العلى القدير أن يسهم ذلك فى استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلًا عن تمكين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نواب يكشفون أسباب مد حالة الطوارئ

مدبولى بالبرلمان: نمضى قدمًا لتحقيق التنمية واستعادة الاستقرار

رئيس الوزراء يلقى كلمة أمام النواب بشأن إعلان الطوارئ 3 أشهر

"رياض: جهود مكافحة الإرهاب يجب أن تتزامن مع توفير إجراءات أمنية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الباز يكشف ما يحدث بلبنان والعراق وسوريا في "90 دقيقة"

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مصر تدين الهجوم الإرهابي على معسكر تابع لجيش مالي

منذ حوالي 20 ساعة

داعش يعلن مسئوليته عن أول عمل إرهابي بقيادة القرشي

الصور

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

image description

محمد منير يبدع فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. (صور)

الأكثر قراءة

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

مصر تدين الهجوم الإرهابي على معسكر تابع لجيش مالي

"الموسيقيين" توقف محمد الشرنوبي

أيام زمان

زينة تقلد أصالة وسميرة سعيد (فيديو نادر)

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

«مولانا مُتجلِّي».. حكايات عن مريدي عبد الباسط عبد الصمد

«نهاية الفنانات بؤس وشقاء».. كيف هدد الشعراوي شادية وهالة الصافي؟

نجم الساعة

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

الصحة

بحث طبى: زهور "زئبق السلام" تزيل السموم العالقة بالهواء

5 جُمل لا تقولها لطفلك حفاظا على سلامة صحته العقلية

عقار جديد لمنع انتشار السرطان

كيف تتخلص من الهالات السوداء تحت العين

الرئيس نيوز

"الموسيقيين": وقف محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع سارة الطباخ

مدبولي: الإرهاب لم ولن يعطل عجلة الحياة فى مصر

رئيس الوزراء: سنظل نحافظ على سيناء من قوى الشر والظلام

النواب يقر العقوبات والجرائم بقانون البيانات الشخصية

منوعات

انتشال مروحيه سقطت بمنطقة متنازع عليها بين كوريا الجنوبية واليابان

"هاجيبيس" يتسبب في خروج نفايات ملوثة بالإشعاع في اليابان

بيع ملابس أوليفيا نيوتون- جون فى فيلم "جريس" بمبلغ 405700 دولار

باحثون يعثرون على طائر داخل قطعة عنبر ترجع إلى 100 مليون عام

كشكول

مركز تعليم الكبار فى لقاء طلابى بكلية الآداب بجامعة المنوفية

تعديل جدول الانتخابات الطلابية بالجامعات بسبب المولد النبوي "مستند"

للأمهات.. نصائح مهمة لكي يصبح طفلك ناجحا اجتماعيا

رئيس البحر الأحمر الأزهرية يتفقد معاهد رأس غارب

إسلام سياسي

القبض على مسئول معسكرات تنظيم ''داعش''

الإفتاء تحذر من تصاعد العمليات الإرهابية من "داعش" الإرهابى

"ماعت" تكشف تفاصيل عن الرجل الذي أوقع بالبغدادي.. وأسرار صادمة عن حياته

الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل "البغدادي"


زيت وسكر

الصحة: فحص 11 ألف و 171 إمرأة بمحافظات المرحلة الثانية

جهاز القاهرة الجديدة يشُن حملات لإزالة الإشغالات بالمدينة

تعرف على التخصصات الطبية ببرنامج “الزمالة المصرية” للأطباء

“الغزل والنسيج”: نبحث عن آليات توافقية لحل أزمة عمال “العامرية”

مقالات الرأي
ماجد حبته
جديد المستنقع الأفغانى
د.أحمد الخميسى
هيئة الأمر بالملبوس والذوق العام
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
المزيد

الثقافة

ابتداءً من الغد.. "أسبوع القراءة الحرة" بمكتبة الإسكندرية

21 نوفمبر.. "ملك التنشين" على مائدة مكتبة مصر الجديدة

ورشة مشغولات جلدية بثقافة الإسكندرية

إبداعات الطفل والنشء في معرض "الورشة" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك