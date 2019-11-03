"الموسيقيين" توقف محمد الشرنوبي

قررت نقابة المهن الموسيقية، إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ.



واشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب للنقابة لعدم التزامه لتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، وعقب ذلك قررت النقابة وقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.



يذكر أن المطرب محمد الشرنوبي، لديه حفل في مهرجان الموسيقي العربية، إضافة إلى أن آخر أعماله السينمائية فيلم "الممر" الذي قدم بطولات الجيش المصري في فترة محددة من تاريخه وشارك فيه عدد كبير من النجوم.