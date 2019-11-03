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سياسي

رئيس الوزراء يصل مجلس النواب لإلقاء بيان حول مد حالة الطوارئ

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:05 م
الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مقر مجلس النواب، لإلقاء بيان حول أسباب ومبررات قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.

كان الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قد استعرض صباحا فى بداية الجلسة قرار رئيس الجمهورية الخاص بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على النواب بالجلسة.

وأّجل رئيس المجلس أخذ الموافقة النهائية للمجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن تمديد حالة الطوارئ لحين الاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء وحضوره الجلسة.

وتنص المادة الأولى من القرار أن تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر عام 2019 ميلادية.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
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