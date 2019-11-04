بالأرقام.. رسوم تجديد الاشتراك والعلاج للمحامين 2020

أعلنت نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، عن قيمة الرسوم المدفوعة لتجديد الاشتراك السنوي والعلاج للمحامين لعام 2020 لكافة جداول المحامين.



وتقرر رسوم الاشتراك لمحامين الجدول العام بـ150 جنية، والابتدائي 200 جنيه، وعلاج محام بقيمة 150 جنيه وعلاج الزوجة 350 جنية وعلاج الابن 200 جنيه وعلاج والد أو والده 1200 جنية.



أما محامي الاستئناف قيمة اشتراك 250 جنيه وقيمة علاج محام 150 جنيه وعلاج زوجه 350 جنيه وعلاج إبن 200 جنيه وعلاج والد والده 1200 جنيه.



ومحامين النقض قيمة الاشتراك 350 جنيه وعلاج محام 150 جنيه وعلاج زوجة 350 جنيه وعلاج ابن 200 جنية علاج والد والده 1200 جنيه.



وذكرت النقابة أنه لمن يحمل كارنيه 2019 يقبل التجديد له دون أدلة إشتغال بداية من 202011، ولمن يحمل كارنيه 2018 يقدم دليلين إشتغال وتوكيلين عن عامى 2018 - 2019 + برنت تأمينات عام وخاص + شهادة تحركات، أما فيما يحمل كارنيه 2017 يقدم دليلين إشتغال وتوكيلين عن عامى 2017 - 2018 - 2019 + برنت تأمينات عام وخاص + شهادة تحركات.



وتابعت أنه لمن يحمل كارنيه 2016 تم زواله من القيد وعليه إعادة قيده برسوم جديدة وتقديم فيش جنائي + كشف طبى + برنت تأمينات عام وخاص + شهادة تحركات + بطاقة ضريبية + رقم قومى محامى وتضم المدة السابقة على الزوال إذا قدمت إشتغال عن الثلاث سنوات السابقة لزواله ولا تضم المدة إذا لم يقدم عنها أدلة إشتغال مع الإحتفاظ بدرجة القيد.



المستندات المطلوبة للإشتراك فى العلاج: صورة كارنية 2020، وصورة شخصية لكل مشترك، وصورة بطاقة الزوجة ووثيقة الزواج وبرنت تأمينات ويسدد مبلغ 100 جنيه إضافة على إشتراك فى حالة التأمين على الزوجة، وصورة من شهادة ميلاد الأبناء (رقم قومى)، وصورة بطاقة الأب والأم برنت تأمينات وشهادة ميلاد المحامى.



ولفتت النقابة إلى أنها تساهم فى علاج الأمراض (السرطان- الفشل الكلوي-الحوادث) فى حالة عدم الإشتراك فى العلاج.