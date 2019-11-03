بالفيديو.. شاهيناز ترد على انتقادات الموسيقار حلمى بكر

قالت الفنانة شاهيناز، إن الموسيقار حلمى بكر دائم الهجوم عليها دون مبررات، مشيرة إلى أنها لم تلتق به سوى مرة واحدة داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون، كما أنه لم يتعاون معها فى أي عمل فنى من قبل.



وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "ميجا ستار" على شاشة المحور، أنه لا يعنيها رأيه، سواء بالمدح أو بالذم، مشيرة إلى أنه لولا موهبتها الفنية فى الغناء التى منحها الله إياها لم يكن ليقبل بها أثناء توليه عضوية لجنة التحكيم ببرنامج "ستار ميكر"، ولا يوجد فضل له عليها.



جدير بالذكر أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور من تقديم الإعلامية نور يوسف.