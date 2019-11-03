سليمان: الصناديق السيادية ليست اختراعات مصرية

قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق السيادي بصدد البدء في إجراءات تأسيس أربعة صناديق فرعية متخصصة، في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والدوائية واللوجيستيات بإعتبارها ممن أهم القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي.



وأضاف المدير التنفيذي، خلال جلسة إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن إنشاء الصناديق السيادية توجه متعارف عليه عالميًا وليس اختراع مصري، يختلف الغرض من ورائها من بلد لآخر وفقًا لطبيعة النظام الاقتصادي بكل منها، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي المصري لن يقتصر دوره على إعادة تدوير الأصول غير المستغلة وإنما خلق فرص استثمارية جديدة ذات عائد مجدي للمستثمر والدولة على حد سواء، من خلال تطوير تلك الأصول وتحقيق أعلى مردود استثماري لها.



ولفت المدير التنفيذي، إلي أن مجلس إدارة الصندوق يعكف حاليًا على إعداد قاعدة بيانات كاملة للمستثمرين تشمل أهم الفرص المتاحة للاستثمار بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وخطة استثمار متوسطة وطويلة المدى استنادًا إلى مبادئ الشفافية والحوكمة.