افتتاح مؤتمر "دعم الرخاء المشترك في أوقات التحديات" بالأردن

افتتح اليوم الأحد، بالمملكة الأردنية الهاشمية، مؤتمر دعم الرخاء المشترك في أوقات التحديات"، والمقام بمعرفة المركز الإقليمي للمساعدات الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2019 بمدينة عمان.



ويشارك في المؤتمر بجانب 15 دولة، وفد من مجلس النواب برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة والنائب راشد ابو العيون ومصطفى أبو دومة ومنى جاب الله.



ويستضيف المؤتمر عدد من أعضاء البرلمان المعنيين بالموازنة والتمويل والتجارة والتنمية الاقتصادية وخبراء من صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنهم، جنيفر بيكمان بمكتب الاتصال البرلمانى - صندوق النقد الدولى، سعيد الهاشمى مستشار العلاقات الخارجية بمنظمة التجارة العالمية، جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى - صندوق النقد الدولى، ماريو منصور منسق المركز الإقليمى للمساعدات الفنية للشرق الأوسط- صندوق النقد الدولى، عظيم صاديكوف رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى الكويت، جافين جراى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق، كريم إسماعيل الممثل المقيم لصندوق النقد الدولى بالعراق واليمن.



ويناقش المؤتمر عدد من الموضوعات المهمة خلال 10 جلسات على مدار يومين.