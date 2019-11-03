مصر تدين الهجوم الإرهابي على معسكر تابع لجيش مالي

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا عسكريًا بقرية "إنديليمان" في شمال شرق مالي، مما أسفر عن وفاة 54 شخصًا وخلّف أعدادًا كبيرةً من الجرحى.



وأعرب البيان عن خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب مالي الشقيقة وأسر الضحايا وكذا تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.



وأكد البيان دعم مصر لمالي في تجاوز ذلك الحادث، مجددًا مطالبة مصر بضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز.



وكان الجيش المالي قد أعلن مقتل 54 جنديًا في "هجوم إرهابي" جديد استهدف موقعًا عسكريًا في اينديليمان بالقرب من النيجر، في واحدة من أسوأ الانتكاسات التي تعرض لها في السنوات الأخيرة وتثير شكوكا في قدرته على مواجهة الإرهابيين.