الأحد 03 نوفمبر 2019 الموافق 06 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

السيسي يوجه بالإطلاق التجريبي للتأمين الصحي بالأقصر وجنوب سيناء

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:18 م
طباعة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة الصحة والسكان، والسيد شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات الخاصة بتنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى، والتي بدأت في طورها التجريبي في محافظة بورسعيد، حيث تابع سيادته كافة جوانب المنظومة، خاصةً توافر الاعتمادات والموارد المالية اللازمة لتشغيلها في المرحلة الحالية، وتحصيل الإيرادات وإجراء التعاقدات، وجاهزية المنشآت الصحية من حيث الكفاءة وتسجيلها في هيئة الرقابة والاعتماد، وكذا معدلات تسجيل المواطنين و المنظور المستقبلي لاستدامة التشغيل وتدفق الموارد المالية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار بضرورة قيام الجهات المعنية المختلفة بتنظيم حملات توعية مبسطة للتعريف بجوانب المنظومة الجديدة وخطواتها.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن السيدة وزيرة الصحة استعرضت ما قامت به الوزارة والجهات المعنية الأخرى حتى الآن من إجراءات في إطار المرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، فضلاً عن الخطوات التنفيذية الهادفة لتأهيل باقي محافظات المرحلة الأولى في هذا الإطار، وهي الأقصر وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وأسوان، حيث أوضحت بأنه تم التعاقد على تطوير 246 وحدة صحية و42 مستشفى بتلك المحافظات، وجاري التعاقد على تطوير 30 وحدة صحية إضافية لتكون البنية الأساسية للمنشآت الصحية للمنظومة بباقي محافظات المرحلة الأولى، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل حوالي 500 ألف مواطن حتى الآن في منظومة التأمين الصحي بتلك المحافظات، فضلاً عن البدء في تدريب الكوادر البشرية تحت مظلة عمل المنظومة الحالي في محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى قيام هيئة الرقابة والاعتماد بتدريب القوى البشرية على ضبط معايير الجودة وضمانها في سائر محافظات المرحلة الأولى للنظام. وفي هذا السياق.

ووجه الرئيس بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي بدءاً من شهر مارس 2020 في كلٍ من جنوب سيناء والأقصر، مشدداً سيادته على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات الميكنة في هذا الصدد بهدف ضبط وحوكمة الأداء وضمان دقة الإجراءات، مع إيلاء أهمية خاصة للكوادر البشرية والارتقاء بها من كافة الجوانب.

وعرضت وزيرة الصحة كذلك ما تم حتى الآن في إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار لحالات الجراحة الحرجة، والتي بلغت حتى الآن حوالي 286 ألف مواطن تم علاجهم بتدخلات جراحية فيما يقرب من 11 تخصصاً دقيقاً، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 1.9 مليار جنيه حتى الآن، حيث تم في هذا الإطار استعراض الملاءة المالية بشأن قوائم الانتظار وحوكمة إجراءاتها من خلال تشكيل لجان علمية لمتابعة جدارة وكفاءة التشغيل وسلامة الإجراءات، حيث أوضحت الوزيرة الدور الفعال في هذا الخصوص لكلٍ من المجتمع المدني والبنك المركزي.  

ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في إجراء التدخلات الجراحية الحرجة في إطار قوائم الانتظار، وإضافة بعض التخصصات الدقيقة الأخرى، مع ضمان الاستدامة المالية للتعامل مع قوائم الانتظار من خلال قانون صندوق حالات الطوارئ الذي سيدعم الجوانب المالية لهذه المسألة.

 من ناحيةٍ أخرى؛ تابع الرئيس إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية، واطلع  الرئيس على ما قامت به وزارة المالية في هذا الصدد لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية بأن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار يبلغ عددها 3286 جهة، وقد قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن جميع الجهات المتبقية ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الجاري.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الباز يكشف ما يحدث بلبنان والعراق وسوريا في "90 دقيقة"

منذ حوالي 5 ساعات

أردوغان يهدد أوروبا بالإرهابيين.. واستراتيجية لمواجهته

منذ حوالي 17 ساعة

احذر.. تطبيق خطير يهدد ملايين هواتف "أندرويد"

الصور

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

image description

محمد منير يبدع فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. (صور)

الأكثر قراءة

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

النيابة توجه تهمة القتل الخطأ لطاقم اللنش المحترق بمرسى علم

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

الوزراء: الأحد إجازة بمناسبة المولد النبوى للعاملين بالدولة

أيام زمان

زينة تقلد أصالة وسميرة سعيد (فيديو نادر)

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

«مولانا مُتجلِّي».. حكايات عن مريدي عبد الباسط عبد الصمد

«نهاية الفنانات بؤس وشقاء».. كيف هدد الشعراوي شادية وهالة الصافي؟

نجم الساعة

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

الصحة

بحث طبى: زهور "زئبق السلام" تزيل السموم العالقة بالهواء

5 جُمل لا تقولها لطفلك حفاظا على سلامة صحته العقلية

عقار جديد لمنع انتشار السرطان

كيف تتخلص من الهالات السوداء تحت العين

الرئيس نيوز

الرئيس يوجه بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي بجنوب سيناء

انفراد| تضمن 15 مادة.. ننشر التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة

النواب يقر ضوابط تعيين مسئول حماية البيانات الشخصية والتزاماته

خطة النواب تهاجم الحكومة بسبب اعتمادات الصحة والتعليم

منوعات

انتشال مروحيه سقطت بمنطقة متنازع عليها بين كوريا الجنوبية واليابان

"هاجيبيس" يتسبب في خروج نفايات ملوثة بالإشعاع في اليابان

بيع ملابس أوليفيا نيوتون- جون فى فيلم "جريس" بمبلغ 405700 دولار

باحثون يعثرون على طائر داخل قطعة عنبر ترجع إلى 100 مليون عام

كشكول

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف نائب رئيس مجموعة البنك الدولي

غدًا.. توقيع بروتكول تعاون بين وزارة التعليم والإدارة العامة للمرور

تعليم الإسماعيلية يطمئن على إجراءات سلامة الوجبة المدرسية

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

إسلام سياسي

القبض على مسؤول معسكرات تنظيم ''داعش''

الإفتاء يحذر من تصاعد العمليات الإرهابية "داعش" الإرهابى

"ماعت" تكشف تفاصيل عن الرجل الذي أوقع بالبغدادي..وأسرار صادمة عن حياته

الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل "البغدادي"


زيت وسكر

الصحة: فحص 11 ألف و 171 إمرأة بمحافظات المرحلة الثانية

جهاز القاهرة الجديدة يشُن حملات لإزالة الإشغالات بالمدينة

تعرف على التخصصات الطبية ببرنامج “الزمالة المصرية” للأطباء

“الغزل والنسيج”: نبحث عن آليات توافقية لحل أزمة عمال “العامرية”

مقالات الرأي
ماجد حبته
جديد المستنقع الأفغانى
د.أحمد الخميسى
هيئة الأمر بالملبوس والذوق العام
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
المزيد

الثقافة

ابتداء من الغد.. "أسبوع القراءة الحرة" بمكتبة الإسكندرية

21 نوفمبر.. "ملك التنشين" على مائدة مكتبة مصر الجديدة

ورشة مشغولات جلدية بثقافة الإسكندرية

إبداعات الطفل والنشء في معرض "الورشة" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك