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حوادث

إصابة 11 طالبة في حادث مروري بدمياط

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام فهمي
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استقبلت مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط، اليوم الأحد، 11 طالبة من المدرسة الفنية بتفتيش كفر سعد التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، حيث اصطدمت بهم سيارة ميكروباص أثناء نقل الطالبات الى قرية ابو راشد التابعة لمركز كفر سعد بدمياط.

واصطدمت السيارة بأخرى، وتم نقلهم إلى مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط، َأكد الدكتور السيد صيام مدير المستشفى أن جميع الحالات بحالة جيدة ومستقرة وجميعهم غادروا المستشفى.

كان قد انتقل للمستشفي المقدم محمد أبو العز رئيس مباحث كفر سعد والعميد حسام صلاح مأمور مركز كفر سعد، وغادة بيضون مدير ادارة كفر سعد التعليمية وجمال خلف مدير التعليم الفني بإدارة كفر سعد التعليمية، وتم الاطمئنان على جميع الحالات.
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