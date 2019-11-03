أصدر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، القرار رقم 19099 بتاريخ 3 نوفمبر 2019، بتكليف "أحمد إسماعيل السيد محمد إسماعيل"، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بصفة مؤقتة لحين شغلها من قبل لجنة القيادات بوزارة التنمية المحلية طبقًا للقانون، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016م، بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.



كان المحافظ، قد أصدر القرار رقم 19098 بتاريخ 3 نوفمبر 2019م، بإنهاء تكليف المحاسب "فادى عبد الفضيل إسماعيل قاسم"، من العمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وندبه للعمل مديرًا لإدارة شئون الهيئات والشركات بالإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بالديوان العام لمدة عام، وذلك بعد الاطلاع علي القانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.



جاء ذلك، بحضور عادل البيلى، مدير إدارة شئون العاملين بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.