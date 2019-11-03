زوجة تتفق مع عشيقها على قتل زوجها وإلقاء جثته ببحر بنها

زلزال يضرب مدينة أشمون، بعد حادث مفجع ظهر للنور، حيث اعترفت سيدة تدعى "مايسة، ٣٠ سنة"، زوجة وربة منزل، بأنها اتفقت مع "هيثم، ٣٧ سنة"، عشيقها، لعمل كمين لزوجها بعد مشاجرة بينها وزوجها، وقتله ومن ثم نقله بسيارة، وألقى جثته ببحر بنها من أعلى الكوبرى.



ترجع الأحداث لتلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، يفيد بتلقي قسم أشمون بلاغًا باختفاء "مجدي. ش" 42 سنة، زوج، بعد مشاجرته مع زوجته.



بتمشيط البحر تم العثور على جثمان الزوج في بحر زفتى التابع لمحافظة الغربية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإخراج التصاريح اللازمة لدفن الجثمان.