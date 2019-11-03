رفع 423 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بالفشن ببني سويف

شدد محافظ بنى سويف، اليوم الأحد، على ضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن وتنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.



جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة أحمد دسوقي، وبحضور اللواء حمدي فرج مساعد مدير الأمن للجنوب، العميد أحمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن، المقدم هيثم عباس رئيس شرطة المرافق ببني سويف، وعبد اللطيف محمود نائب رئيس الوحدة المحلية، أحمد وهبة رئيس قسم الإشغالات، ومسؤولي والإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.



وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 423 حالة إشغال متنوعة من شوارع المستشفى، شارع الترعة الفشني والطريق الدائرى.



وشملت تاندات صاج، كراسي بلاستيك، طاولات، عروق خشبية، أعمدة وسلاسل حديدية، لافتات عشوائية بدون ترخيص، تعديات على الأرصفة، باعة جائلين، فاترينات وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.