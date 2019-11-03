محلل سياسي: الوضع الموجود منذ اتفاق الطائف سبب الأزمة اللبنانية

قال المحلل السياسي اللبناني العميد شارل أبي نادر، إن ما يحدث على الأرض الآن في لبنان يدل على أن هناك شارع مقابل شارع، حيث انطلقت مسيرات مؤيدة للرئيس ميشال عون، ضد المسيرات المطالبة برحيله.



وأضاف المحلل السياسي، في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الوضع السياسي القائم في لبنان منذ اتفاق الطائف، هو سبب الأزمة اللبنانية الراهنة.



وأشار إلى أن الشعب بحاجة إلى من يخلصه من الفساد ويعيد للدولة اقتصادها، ويرسخ للدولة المدنية، مردفًا: "نحتاج لحكومة مسئولة، وليست حكومة وحدة وطنية، فلا يجب أن تكون الحكومة فيها من كل الأطراف، ولا أحد يتحمل المسئولية".