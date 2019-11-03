شاهد.. تركيا تشكر تميم على دعم "غزو سوريا"

تواصل قطر الاصطفاف خلف حليفها التركي والتخلي عن الموقف العربي الموحد لا سيما إزاء التصعيدات الأخيرة التي شهدتها سوريا على خلفية العملية العسكرية التركية شمال شرق البلاد، إذ أعربت تركيا عن تقديرها لدعم أمير قطر تميم بن حمد، للتدخل التركي في سوريا منذ التاسع من أكتوبر الماضي.



وبدأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، زيارة رسمية إلى قطر التقى خلالها كل من؛ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.



وخلال اجتماعه مع أمير قطر بمكتبه بالديوان الأميري، اليوم الأحد، أبلغ الوزير التركي تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، قائلًا: "نشكر قطر على دعمها لعملية نبع السلام".



وأضاف: "التقينا مع وزير الخارجة لدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة، وتناولنا خلال اللقاء الاستعدادات للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر، والعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية".



من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري "التطور اللافت والملحوظ للعلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التركية في مختلف المجالات، مشيدًا بالتعاون القائم والزيارات رفيعة المستوى المتبادلة واللجان المشتركة القائمة بين البلدين".



وتأتي الزيارة في ظل استمرار الأزمة القطرية التي تقترب من عامها الثاني بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها للإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنها الخلاف.



وشهدت العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، تعاونًا متزايدًا منذ اندلاع الأزمة القطرية، إذ أعلن تميم بن حمد عن ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد التركي، فيما دافعت الدوحة باستماتة عن التدخل التركي في سوريا مؤخرًا، معتبرة أن ما فعله "أردوغان" بسوريا "ليس جريمة" وإنما حق أنقرة في حماية أمنها القومي كما جاء على لسان مسئولين قطريين.



وفور إعلان العملية، سارعت الدول العربية في إدانة التدخل التركي بسوريا، فيما أجرى أمير قطر تميم بن حمد، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي لبحث العلاقات بين البلدين "الشقيقين"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.



وبينما أصدرت جامعة الدول العربية، بيانها الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي دعت إليه القاهرة بشكل طارئ عقب العدوان التركي على سوريا، أعلنت قطر تحفظها على ما جاء في البيان، والذي أكد رفض العدوان التركي رفضًا كاملًا، باعتباره خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وطالب بانسحاب قواتها غير المشروط من شمال سوريا.