حبس 3 متهمين بسرقة محتويات فيلا فى القطامية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين بسرقة محتويات فيلا في القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمين "علاء. م" 28 سنة، "إبراهيم. ح" 30 سنة، عاملين، و"تامر، م" 21 سنة، عاطل.



وأقر المتهمون أمام النيابة بسرقة محتويات الفيلا بالقطامية، بعد مراقبة أصحابها والتأكد من خلو الفيلا، كما أقروا ببيعهم نصف المسروقات لدى محل لبيع الأدوات المنزلية المستعملة في المرج.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية من "ن. ح" تفيد بسرقة محتويات فيلتها بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.