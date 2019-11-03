هندسة المنصورة تحصد عدد من المراكز في مسابقة السيارات الكهربائية

حصد فريق من كلية الهندسة جامعة المنصورة (Mansoura Motor Sport) العديد من المراكز والترتيب المتميز خلال مشاركته في مسابقة جامعة عين شمس للسيارات الكهربية (Ever)، وكانت النتيجة النهائية للسباق فائقة لتوقعات الكل بالنسبة لفريق مشارك للمره الأولى حيث حصل على المركز الثاني بين 15 فريق في المسابقة التسويقية الخاصة بشركة SHELL العالمية وجائزة قدرها 15 ألف جنيه.



كما حصل الفريق على جائزة أفضل فريق يشارك للمرة الأولى Best new comer's والمركز الرابع على المسابقة بشكل عام.



وقام بتسليم الجوائز أ.د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وتعد مسابقة رالي السيارات الكهربائية EVER هى أول مسابقة تكنولوجية فى مصر والمنطقة وهى أحد مبادرات وتمويل أكاديمية البحث العلمى، وتأتى فى إطار الخطة التنفيذية لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا لتعميق التصنيع المحلى.



وكانت الدورة الأولي للمسابقة قد انطلقت بمشاركة 9 فرق من 9 جامعات مصرية، وانطلقت الدورة الثانيه للمسابقه يوم 1 112019 وقد بلغ عدد الفرق المتقدمة للمشاركة في المسابقة 31 فريق من 31 جامعة مصرية تأهل منها 15 فريق للتصفيات النهائية منهم فريق جامعة المنصورة Mansoura motor sport في أول مشاركة للفريق في هذه المسابقة، حيث أن الفريق قد شارك في مسابقات formula للأعوام السابقة وكانت المشاركة مثمرة للطلاب حيث قاموا بتنفيذ معظم أجزاء السيارة في ورش ومعامل كلية الهندسة تحت إشراف مباشر من عميد الكلية وتم تصنيع الأجزاء المعقدة من السيارة بالمصانع المجاورة لمدينة المنصورة والذين قد أبدوا ترحيبهم بمساعدة الفريق وقد قام الفريق باستخدام الألمنيوم في تصنيع شاسيه السيارة، وذلك لجعل السيارة أخف وزنا مما يؤدي لتقليل استهلاك البطاريات والوصول للاستخدام الأمثل لها وقد وجد أفراد الفريق أن كراسي السيارات المتاحة في السوق يزيد وزنها عن 15 كيلو مما يسبب عبأً علي البطاريات فقاموا بتصنيع كرسي رياضي عن طريق تقطيع Sheet Metal علي ماكينات ال CNC وعمل التنيات بالزوايا المطلوبة للكرسي ليتناسب مع وضعية السائق ثم قاموا بتركيب الكسوه الخاصة بالكرسي وقد وصل الوزن الي 5 كيلو فقط مما ادي الي الحصول علي سياره وزنها 275 كيلو فقط وقد وصلت اوزان سيارات بعض الفرق الى 400 كيلو جرام.