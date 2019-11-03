عبد العال: أحكام المحكمة الدستورية العليا تصب في صالح الحريات

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن كافة أحكام المحكمة الدستورية هى لصالح الحريات، فهى شغلها الأساسى حماية الحريات.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية.



وأضاف رئيس مجلس النواب، فى كلمته، أن محكمة القضاء الإدارى لها تاريخ كبير فى حماية الحريات منذ نشأتها.