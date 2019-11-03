صناعة الوفد: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بدأت تؤتي ثمارها فيما يتعلق بارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.6% خلال الربع الأول من العام المالي (2019 - 2020).



وأضاف قوطة، في بيان، أن نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.6 % في الربع الأول من السنة المالية الحالية مقابل 5% فقط في نفس الفترة من العام المالي (2018 - 2019)، وبزيادة عن المعدلات العالمية لنمو الاقتصادات الدولية والتي لا تتجاوز 4%.



وتوقع رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، استمرار تزايد معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات المقبلة مدفوعًا بدعم إنتاج الغاز نتيجة الاكتشافات الجديدة وانتعاش حركة السياحة التي شهدت تطورات إيجابية في أعداد السياح الوافدين إلى مصر.



وكان صندوق النقد الدولي توقع استمرار تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري حتى حدود 6% بحلول عام 2024، كما توقعت مؤسسة فيتش سوليوشينز، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 5.7% خلال العام المالي الجاري.