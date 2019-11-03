سفير جزر القمر: مناهج الأزهر لها دور كبير في التصدي للأفكار المتطرفة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، السفير عطاء أفندي، سفير جمهورية جزر القمر بالقاهرة.



وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بالدول الأفريقية؛ لمساندتها في مواجهة التيارات المتشددة والمتطرفة التي تهدف لتغيير هويتها، مبديا استعداد الأزهر لدعم المعهد الأزهري بجزر القمر وامداده بالمدرسين لبيان صحيح الإسلام وإيصال رسالة الأزهر الوسطية.



من جانبه، سلم سفير جزر القمر رسالة خاصة لفضيلة الإمام الأكبر من السيد رئيس جمهورية جزر القمر، عبر فيها عن شكره لما يقوم به الأزهر في جزر القمر من جهود علمية وتعليمية.



كما أعرب سفير جزر القمر عن تقدير بلاده للدعم الكبير الذي يقدمه الأزهر لبلاده، من خلال تقديم المنح لطلاب جزر القمر الدارسين في الأزهر الشريف؛ وهو ما كان له دور كبير في نشر سماحة الإسلام ومواجهة التنظيمات والأفكار المتطرفة.