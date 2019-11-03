ابتداء من الغد.. "أسبوع القراءة الحرة" بمكتبة الإسكندرية

في إطار دور مكتبة الإسكندرية ورسالتها الدائمة للتشجيع على القراءة ونشر المعرفة والثقافة، ينظم قطاع المكتبات بالتعاون مع أمديست، فعالية بعنوان "أسبوع القراءة الحرة بمكتبة الإسكندرية"، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر الجاري.



ويقام خلال الأسبوع فعاليات مختلفة مفتوحة للجمهور، تبدأ غدًا الاثنين بمجموعة من الأنشطة التفاعلية على الساحة الخارجية (البلازا) لمكتبة الإسكندرية، وتهدف إلى التشجيع على القراءة بهدف المتعة، والمساهمة في نشر ثقافة القراءة وتشجيع جمهور المكتبة على المطالعة.



وتشمل أنشطة أسبوع القراءة الحرة بمكتبة الإسكندرية ندوات وورش عمل ومناقشة كتب وجلسات قراءة جماعية وأنشطة ثقافية تفاعلية أخرى للنشء والأطفال والصم وضعاف السمع.