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مصر

فحص 11 ألف و171 إمرأة بالمرحلة الثانية من "صحة المرأة"

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:42 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص 11 ألف و171 امرأة مصرية، بالمرحلة الثانية بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار 100 مليون صحة، والتى انطلقت بمرحلتها الثانية في الأول من شهر نوفمبر الجاري.

وأوضحت، أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل محافظات "القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر".

وأشارت إلى أنه يشارك 1395 فريقًا طبيًا بـ 1175وحدة صحية، في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http:www.100millionseha.eg، بالإضافة إلي تلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

وتابع مجاهد أنه تم الانتهاء من فحص 2 مليون و138 ألف امرأة منذ انطلاق المبادرة في شهر يوليو من العام الحالي، وحتى مساء أمس بمحافظات المرحلة الأولي، موضحًا أن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشمل (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، وأسيوط والقليوبية).

وأضافت أن المبادرة مستدامة وتستهدف الكشف والتوعية للمرأة بالمجان، كما تشمل التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكر- ضغط الدم – قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلي عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

وتابعت أنه سيتم تجهيز المستشفيات بمحافظات المرحلة الثانية لإجراء فحص الماموجرام للسيدات اللاتي يتم تحويلهن للفحص المتقدم، كما سيتم تجهيز الوحدات الصحية لتسجيل السيدات بداية من ١٨ عامًا والاطمئنان على حالتهم الصحية والتوعية بالفحص الذاتي للثدي.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بتخصيص منسق للمبادرة في كل محافظة لمتابعة توزيع الحالات بالمستشفيات وتسهيل تقديم كافة الخدمات وتوزيعها بالوحدات والمستشفيات، حيث سيتم توفير الفحص الإكلينيكي والأشعة بالكامل داخل كل محافظة.

ولفت إلي أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، موضحا ان الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات.
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