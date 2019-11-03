الأنبا مرقس يؤكد على ضرورة معالجة ملفات الأحوال الشخصية وفقًا لـ "الإنجيل"

عقد نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ورئيس المجلس الإقليمي لقطاع وجه البحري والإسكندرية (الدائرة الثانية) لقاءًا مع رؤساء وسكرتارية المجالس الإكليريكية الفرعية للقطاع ذاته، وذلك بمقر مطرانية شبرا الخيمة.



وتناول اللقاء الذي يعد الأول للمجلس منذ تشكيله، وضع آلية عمل المجالس الفرعية إلى جانب آلية ربطها بالمجلس الإقليمي وتوحيد أسلوب العمل داخل هذه المجالس.



كما بحث نيافة الأنبا مرقس عددًا من المعوقات والمشكلات التي تواجه عمل المجالس.



وأكد نيافته على ضرورة معالجة ملفات الأحوال الشخصية المعروضة، وفق تعاليم الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة وأيضًا في إطار أبوة ورعاية الكنيسة لأولادها.