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القبلة

الإفتاء يحذر من تصاعد عمليات "داعش" الإرهابية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:35 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تصاعد العمليات الإرهابية التى يقوم بها تنظيم "داعش" الإرهابى وانتشارها بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة فى إطار محاولات التنظيم الإرهابى للعودة إلى المشهد من جديد بعد مقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادى.

وتعرض معسكر للجيش المالي بمدينة إنديليمان فى دائرة أنسنغو (شمال شرق مالي) لـ"هجوم ارهابي" أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى مسئوليته عنه ما أدى إلى مصرع 53 جنديا وإصابة عشرات آخرين.

وحذر مرصد الإفتاء فى بيانه اليوم من تصاعد العمليات الإرهابية وانتشارها بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة فى مالى، كما حذر من خطورة اندماج الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتشددة الرئيسية فى مالى فى كيان واحد حتى تتمكن من شن هجمات وتنفيذ عمليات إرهابية أشد قوة وخطرا.

وأوضح مرصد الإفتاء أن تنظيم "داعش" الإرهابى يسعى بكل قوة خلال المرحلة الراهنة لشن عمليات إرهابية أكثر دموية للعودة إلى المشهد مجددا واثبات قدرته على ارتكاب جرائمه الدموية خاصة بعد مقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي.

وأكد مرصد الإفتاء على أنه لا سبيل لمواجهة التطرف والإرهاب إلا بالتعاون على كافة المستويات بين دول العالم أجمع، لأن الإرهاب لم يعد مقتصرًا على منطقة بعينها، بل أصبح يهدد العالم أجمع، داعيا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الدول ودعم جهود محاربة الإرهاب ومواجهته على كافة الأصعدة، والعمل على تجفيف منابعه الفكرية والمذهبية، واستخدام الأدوات الحديثة في المواجهة، وبذل كافة الجهود من أجل استئصال هذه الحركات وأفكارها القاتلة.
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