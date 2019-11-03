استهداف 10 ملايين سيدة بثاني مراحل مبادرة "صحة المرأة"

قالت وزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم "صحة المرأة" للكشف المبكر عن أورام الثدي والضغط والسكر والسمنة، التى تم إطلاقها أمس السبت في 11 محافظة بالجمهورية تستهدف 10 مليون سيدة.



وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل محافظات؛ "شمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والمنوفية وبنى سويف وسوهاج والأقصر وأسوان".



وأوضح الوزارة أن مراكز الفحص في المرحلة الثانية تشمل 1175 وحدة صحية ويعمل بها ما يقرب من 1395 فريق وجميعهم من السيدات، ويضم كل فريق بالمبادرة 4 أفراد من الأطباء والتمريض.



وأضافت إنه تم تقديم الخدمات الطبية التي تشمل الفحص والتوعية لـ 2.2 مليون سيدة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي انطلقت في الأول من يوليو الماضي في 9 محافظات كمرحلة أولى تشمل "جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، وأسيوط والقليوبية".